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Ağapark, sosyal mesafe önlemleri çerçevesinde açılıyor

Ağapark, korona virüsü önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 13 Haziran’da kapılarını açıyor.

Ağapark, korona virüsü önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 13 Haziran'da kapılarını açıyor.


Aliağa Belediyesi tarafından 170 dönümlük alan üzerinde inşa edilen ve bölge halkının hizmetine sunulan Ağapark, Aliağa Futbol Spor Kulübü işletmeciliğinde 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren halkın kullanımına açılacak. Mavi bayraklı plajı, güney sahillerini aratmayan kumsalı, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor ve dinlenme alanları, Leziz tatları vatandaşların hizmetine sunan uygun fiyatlı cafeleri, mangal ve piknik alanları ile yaz aylarında günübirlik tatilcilerin vazgeçilmez adresi olan Ağapark'a girişin 10 lira ve 0-6 yaş çocuklara ücretsiz olduğu öğrenildi.

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