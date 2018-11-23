Ağapark, üçüncü kez balık festivaline ev sahipliği yapacak

İzmir'in Aliağa ilçesi, bu yıl üçüncü kez At-Çek Balık Avı Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Aliağa'nın mavi bayraklı plajı Ağapark'ta iki gün sürecek ödüllü yarışma 22-23 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Aliağa ilçesinde, bu yıl üçüncü kez At-Çek Balık Avı Festivali 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde Ağapark'ta yapılacak. 22 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak yarışma, 23 Aralık Pazar günü saat 10.00'da düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacak. Aliağa Belediyesi'nin öncülüğündeki yarışmada, katılım 200 kişi ile sınırlı olacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin detaylı bilgilere 0536 546 3735 veya 0232 600 0242 numaralı telefonu arayarak ulaşabileceği; ayrıca katılımcılar için İZBAN ile Aliağa'dan Ağapark'a ring seferleri de yapılacağı kaydedildi.

Yoğun katılımın olması beklenen yarışmada, amatör olta balıkçılığının tanıtılması, sürdürülebilir avcılık ruhu kapsamında yakala-bırak alışkanlığının kazandırılması ve amatör balıkçılığın bir dalı olan spin (at-çek) avcılığının sevdirilmesini amaçlanıyor.