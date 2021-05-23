Ağız içinden izsiz tiroid ameliyatı

Dr. Serhat Buldur, rutin olarak boyundan yapılan bir kesiden gerçekleştirilen tiroid ameliyatının, ağız içinden girilerek özel cihazlar yardımıyla iz kalmadan da yapılabildiğini belirtti.

Tiroid ameliyatının uygun hastalarda farklı bir yöntemle izsiz gerçekleştirildiğinin altını çizen Dr. Serhat Buldur, “Tiroid ameliyatı artık ağız içinden açılan küçük kesilerden özel ekipmanlar kullanılarak da yapılabilmektedir. Bu şekilde boyunda görünür iz kalmaz ve hiç ameliyat olmamış gibi hayatınıza devam edebilirsiniz, üstelik bu yöntemin kullanılması ameliyat başarısını da etkilemez” diye konuştu.

Tiroid nodülleri

Tiroid nodüllerinin, çok büyüyerek boyunda aşikar bir dolgunluk yapmadığı müddetçe ancak boyun bölgesine yapılan ultrasonografik inceleme yardımıyla saptanabildiğini anlatan Dr. Buldur, “Tiroidde nodül saptandığında, boyutuna ve ultrasonografi esnasındaki şüpheli bulgulara göre ince iğne biyopsisine yönlendirilirler. Bunlara ek olarak hormon düzeyinin ölçümü için kan alınır. Hormon aktivitesine göre sintigrafi de tanı testi olarak kullanılabilir. Kısaca tiroid bezinde kanser şüpheli nodül bulunması, tiroid bezinin olması gerekenden fazla çalışması (hipertiroidizm) ve tiroid bezinin göğüs kafesine uzanarak (retrosternal guatr) nefes darlığı ve yutma güçlüğü gibi semptomlara yol açtığı durumlar ameliyat nedenleri arasında sayılabilir” dedi.

"Uzmana başvurun"

Her nodülün ameliyatla alınıp alınmayacağı konusu hakkında konuşan Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Dr. Buldur, “Operasyon kriterlerini karşılamayan nodüller takip edilirler. Ek olarak nodülün boyutu ve çalışma durumuna göre anti-tiroid ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi, alkol ablasyon tedavisi gibi seçenekler de mevcuttur. Tedavinizin planlanması için uzmanına başvurunuz" bilgisini verdi.

Ameliyat riskleri

Tiroid bezlerinin, boyundaki büyük damarlar ve ses tellerinin hareketinden sorumlu sinire yakın yerleşimli olduğunu kaydeden Dr. Buldur, "Bu nedenle operasyon esnasında sinir yaralanması durumunda geçici veya kalıcı ses kısıklığı oluşabilir. Bunun önlenmesi için sinirin yerini gösteren sinir monitörü cihazı hastanemizde kullanılmaktadır" sözlerine yer verdi.

Tiroid bezi ve tiroid nodülü

Tiroid bezi ve tiroid nodülleri hakkında bilgi veren Dr. Buldur, şunları kaydetti:

"Tiroid bezi, boynun ön tarafında yerleşen kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid bezi gıdalarla alınan iyotu işleyerek hormona çevirir ve bu şekilde metabolizmayı kontrol eder. Tiroid nodülü normal tiroid dokusunda bölgesel büyüme ve kistik genişleme şeklinde olabileceği gibi, kanserli hücrelerin çoğalması sonucunda da olabilir. Ek olarak tiroid bezindeki uzun süreli yangı ve iyot eksikliğinde de nodül oluşumu gözlenebilir. Nodüller çoğunlukla herhangi bir şikayete yol açmazlar ancak bazen nodüller gözle görülebilecek boyutlara ulaşabilirler ve bu durumda etraftaki dokulara bası yaparak şikayetlere yol açabilirler. Bu gibi durumlarda nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı gibi şikayetler olabilir. Tiroid bezinin az veya aşırı çalışmasına bağlı farklı semptomlar da gözlenebilir."