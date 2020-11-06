Ağız kanserli hasta 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Erken teşhis sayesinde hızlı bir şekilde operasyona alınan hasta sağlığına kavuştu.

Uzun yıllar boyunca sigara içtiğini söyleyen 56 yaşındaki Zeynel Esen, “İki- üç ay önce şikayetlerim başladı. Yemek yerken dilimi hareket ettirmekte zorlanıyordum. Kontrol amaçlı olarak Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdum. Doktorumuz gerekli muayenelerimizi yaparak bana hemen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Başka bir yere gitmeyi düşünmedim. Doktorlarımız bana o güveni verdiler. Tüm hemşirelerimiz ve doktorlarımız bizimle yakından ilgilendiler. Eski hastaneleri düşündüğümüzde bu hastane bize cennet gibi geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Artık sigara içmeyeceğim” dedi.

Cerrahi operasyon 6 saat sürdü

Erken teşhis sayesinde hastalarını sağlığına kavuşturduklarını belirten Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kulak Burun Boğaz Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Togay Müderris, “Hasta, MR ve ultrason gibi görüntüleme yöntemleriyle incelendiğinde, ağız tabanındaki kitlenin kötü huylu olduğu, boyundaki şişliğin ise ağız içindeki kötü huylu kitlenin buradaki lenf bezlerine yayılımından kaynaklandığı düşünüldü. Hastanın dilinin altındaki kitleden 10 dakikalık bir müdahale ile biyopsi aldık ve sonuç beklediğimiz gibi kanser olarak raporlandı. Yaklaşık 6 saat süren bir operasyon ile hastanın ağız tabanındaki kitle, dilinin bir kısmıyla birlikte alındı ve boynunun iki tarafındaki lenf bezleri temizlendi. Hastamız ertesi gün ağızdan sıvı gıdalarla beslenmeye başladı. Başarılı bir operasyona imza attık” dedi.

Ağız kanseri en çok erkeklerde ve sigara içenlerde görülüyor

Ağız kanserlerinin en sık görüldüğü bölgelerin ağız tabanı ve dil olduğunu söyleyen Prof. Dr. Togay Müderris “Tüm kanser tiplerinde olduğu gibi ağız kanserinde de erken tanı çok önemli.Bunun içinse düzenli olarak doktor ve diş doktoru muayenesinden geçmek gerekiyor. En önemli risk faktörü uzun süreli, yoğun şekilde sigara kullanımı ki hastamızda da kanserin sebebi yıllardır kullandığı sigara. Ağız kanserlerinin yüzde 90'ı tütün kullananlarda ortaya çıkıyor. Aynı zamanda alkol tüketimi de ağız kanseri riskini arttıran faktörlerin başında geliyor. Risk kullanılan alkol miktarı ile doğru orantılı olarak artıyor. Ailede kanser öyküsü olması, kötü beslenme, ağız içinde tedavi edilmemiş keskin kenarlı veya çürük dişlerin olduğu, ağız hijyeni kötü kişilerde de ağız kanseri gelişme riski yüksek” dedi.

Ağız içinde ve dudakta geçmeyen yaralara dikkat

Bu kanserlerin genellikle ağız içinde kırmızı beyaz leke ve yaralar olarak ortaya anlatan Prof. Dr. Togay Müderris, “Ağız içinde ve dudakta geçmeyen, tekrarlayan kanamaya yol açan yaralar, sebepsiz diş kayıpları, yutma güçlüğü, boyunda şişlik veya kitlenin ortaya çıkması gibi şikayetleri olan hastaların zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Ağız bölgesi kanserlerinden korunma yolları; sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak, düzenli doktor ve diş hekimi muayenesinden geçmek ve ağızda mevcut ise yaraya neden olabilecek diş ve protezleri tedavi ettirmek olarak sıralanabilir. Tüm kanserlerde olduğu gibi ağız içi ve dudak kanserlerinde erken tanı, tedavide hayati bir önem taşıyor. Ağız boşluğu kanserleri erken teşhis edildiğinde yüzde 90 oranında iyileşme sağlanıyor. Tedavide ilk seçenek eğer hasta uygunsa cerrahi tedavi, sonrasında ise tümörün özelliklerine göre gerekli hastalarda radyoterapi ve kemoterapi kullanılabiliyor.” dedi.

Yakın bir zamanda Bakırçay Üniversitesi ile imzalanan birlikte çalışma protokolü sayesinde verdikleri sağlık hizmetinin kalitesinin artmaya başladığını belirten Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Teoman Şen “Hastalarımız bir kamu hastanesinde, üniversite olanakları ile tedavi olabilecekler. Yakın bir zamanda diğer kliniklerimizi de açmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti alması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz sizin için buradayız” dedi.