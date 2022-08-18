Ağlar ve tekneler tamir ediliyor, balıkçılar 1 Eylül'e hazırlanıyor

İzmir'in Foça ilçesindeki balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesi ağlarını ve teknelerini tamir ederken, ekmeğini denizden kazanan balıkçılar "vira bismillah" demek için dört gözle bekliyor.

1 Eylül'de başlayacak balık av sezonuna az bir süre kalırken, balıkçılar denize açılmak için sabırsızlanıyor. Foça ilçesindeki balıkçıların ise bugünlerde hazırlık telaşı arttı. "Vira bismillah" demek için sabırsızlanan balıkçılar, ağlarını ve teknelerini tamir ederek, sezona hazır hale getiriyor. Balıkçılar, ağların kopmuş ve yıpranmış yerlerini iğne oyası gibi örüp, titizlikle sağlamlaştırıyor.

“Elli yıldır balık ağı tamir ediyorum”

Yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Ali Ortakaşıkçı (80), sezon öncesi bilgi verdi. Ortakaşıkçı, “1972 yılında aldığım kayık ile balıkçılığa başladım, geçimimi balıkçılık ile sağlıyorum; aynı zaman da işte böyle yırtılan ağları tamir ediyorum. Balıkçılığın zor tarafları bunlar. İyi havalarda balığa çıkıyoruz, kötü havalarda ağlarımızı tamir ediyoruz" dedi.

“15 yaşından beri ağ onarıyorum”

Her türlü balığa göre ağ olduğunu ve hepsinin ayrı tamir usulü olduğunu belirten 62 yıllık balıkçı Refik Daloğlu da, “15 yaşından beri bu işler ile uğraşıyorum, her türlü balığa göre balık ağı var, yıllardır yaptığım meslek. Deniz balta görmemiş ormandır, dediğimiz zamanlar da ellerimiz ile ağları örüyorduk, birkaç defa denizden ağ toplardık” şeklinde konuştu.

Ağlara dolaşan çeşitli deniz atıklarını günlerce temizlediğini, ondan sonra tamir edildiğini, buna "meta etmek" denildiğini ifade eden İslam Girgin, “Acımasız güneşin altında her tarafı pıtrak dolu ağları temizliyorum” ifadelerine yer verdi.

Genellikle denizlerdeki yunus balıklarının balıkçı ağlarına zarar verdiğini belirten Necati Bozyel de, "Denizlerdeki diğer büyük balıklar ve istakozlar aç kalmamak için ağlarımızı yırtıyor, yırtılan ağları ya yenisini yapıyoruz ya da onarılmayacak şekilde yıprandıysa yeni ağ yapıyoruz” diyerek bilgi verdi.