AGM Sinema Salonu kapılarını 'İyi ki Varsın Eren' ile açtı

Aliağa Belediyesi'nin 2019 yılında yapımını tamamladığı Aliağa Gençlik Merkezi'nde sinema şöleni yeniden başladı. Pandemi döneminde kapalı kalan Aliağa Gençlik Merkezi Sinema Salonları'nın yeniden açılmasıyla birlikte yurt genelinde sinemaseverler tarafından da yoğun ilgi gören “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” gösterime sunuldu. İsmail Hacıoğlu, Rahman Başel, Alayça Öztürk'ün rol aldığı dram ve aksiyon türündeki film, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.

4 Şubat'a kadar ücretsiz gösterim

Aliağa Belediyesi'nin yarıyıl tatili kültür sanat etkinlikleri kapsamında gösterime sunulan filmi 4 Şubat 2022 tarihine kadar 7'den 77'ye tüm vatandaşlar 11.00 - 16.00 - 13.30 - 18.30 - 21.00 seanslarında ücretsiz olarak izleyebilecek.