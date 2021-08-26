Ağrı pili tedavisi ile ağrıya cep telefonlarından kontrol

Dr. Ercan Gürses, gelişen teknoloji sayesinde ağrı pili takılan hastaların cep telefonları yardımıyla pilin omuriliğe verdiği voltajı ayarlayarak ağrılarını kontrol altına alabildiklerini söyledi.

Tıp alanındaki teknolojilere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Dünyada ve Türkiye'de uzun zamandır kullanılan ağrı pili, gelişen teknoloji sayesinde hastalara ağrılarını cepten kontrol etme imkanı sağlıyor. Ağrı pili sayesinde ağrı kesiciler veya başka bir tedaviye ihtiyaç duymadan ağrıların kontrol altına alınabildiğini ifade eden Algoloji (Ağrı) Uzmanı Prof. Dr. Ercan Gürses, ağrı pili tedavisi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Gürses, “Sinir sisteminden kaynaklanan ve ağrı kesicilerin çare olmadığı nöropatik ağrılar, şeker hastalığına bağlı gelişen sinir hasarı sonucu ortaya çıkan nöropatik ağrılar, tıkayıcı damar hastalıkları, Buerger ve Raynaud hastalığı, Aktif Mesane Sendromu hastalıklarında oluşan ağrılar ağrı pili ile tedavi edilebilir. Kol ve bacak kesildikten sonra oluşan ağrılar (hayalet ağrılar), kalp hastalarında ameliyat sonrası kronik hale gelen göğüs ağrıları, pelvik ağrılar, üriner ve fekal inkontinans (idrar kaçırma, dışkı kontrol edememe) durumunda gelişen ağrılar ve Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu'nda görülen ağrılarda da bu tedavi başarıyla uygulanmaktadır” dedi.

Ağrının beyne gitmesi engelleniyor

Pilin çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Gürses, “Hastanın omurga kanalına bir elektrod yerleştirilir ve ucu akım üreten bir jeneratöre (ağrı pili) bağlanır. Daha sonra pil tarafından üretilen akım elektrod aracılığı ile omuriliğe ulaştırılarak ağrının beyne iletilmesi engellenir. Hastalar bu tedavi yönteminde pili cep telefonu yardımıyla devreye sokarak ağrılarını kontrol edebilir” şeklinde konuştu.

Hastaya kalıcı pil takılmadan önce pilin test edildiğini kaydeden Prof. Dr. Gürses, “İlk olarak invaziv girişimle hastaya geçici bir pil takılır. Pilin tedaviye ne kadar yanıt verdiği 7-10 gün içerisinde test edilir. Hastanın ağrılarında en az yüzde 50 azalma varsa kalıcı pil uygulamasına geçilir. Yaklaşık 3.4 cm'lik bir cep kesiğinden deri altına asıl kalıcı pil yerleştirilir. Kablo ve piller vücut içine yerleştirilir, hiçbiri dışarıdan gözükmez. Hasta dikişleri alındıktan sonra günlük yaşamına devam edebilir” diye konuştu.

Şarj edilen ve edilmeyen piller şeklinde iki çeşit pil olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gürses, “Şarj edilmeyen pillerin 8 ay ila 4 yıl arasında bir çalışma ömrü varken, kendine özel kemeri ile şarj edilebilen pillerin ömrü 10-15 yıla kadar uzuyor” şeklinde konuştu.

Ağrı pili tedavisinin faydaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gürses, “Çoğu cerrahi işlem geri döndürülemez ve kalıcı iken ağrı pili geri döndürülebilen bir uygulamadır. Vücutta geri döndürülemeyecek hasara yol açmaz. Ağrı pilinde elektrik akımının voltajını hasta, ağrısının şiddetine göre uzaktan kumanda ile ayarlayabilir. Ana ayarlar ise doktor tarafından planlanır. Ağrı pili tek bir mini kesi açılarak cilt altına yerleştirilir. Minimal invaziv bir işlem olduğu için iyileşme süreci de hızlıdır. Bu cihaz, direkt olarak ağrının kaynağını hedef alır. Bu anlamda ilaçlara göre çok daha etkili ve hızlı sonuç verir. Cihaz takıldıktan sonra hastaların dışarıdan ağrı kesici ilaç ihtiyacının ciddi seviyede azaldığı görülür. Ağrı pili dışarıdan implant edilmesine rağmen cihazın bildirilen yan etkileri son derece minimaldir. Birçok hastada hiçbir yan etki görülmez. Ağrı Pili, cihazın özelliğine ve hastanın durumuna göre 4 ila 10 yıl arasında kullanılabilir. Teknoloji ilerledikçe ağrı pillerinin de kullanım süreleri uzamaktadır” diye konuştu.

"Titreşimi artırmak tedavi açısından yeterlidir"

Pil takılan hasta hareket ettikçe ‘ağrı kesiciye' olan ihtiyacının arttığını kaydeden Dr. Gürses, "Cihaz çalıştığı sürece hasta ağrının olduğu her bölgede küçük bir titreşim hisseder. Bizim açımızdan hastanın bu titreşimi hissediyor olması yeterlidir. Bu titreşimi birden fazla defa arttırması ağrı kesici etkiyi arttırmaz. Hasta eğer yatarken titreşimi hissediyorsa bu tedavi açısından yeterlidir. Ayağa kalktığında titreşim kesildiyse hastanın yapması gereken şey bu titreşimi ağrısının olduğu her yerde hissedecek şekilde cihazın elektriksel gücünü arttırmaktır” ifadelerini kullandı.

Ağrı pili hangi ağrıların tedavisinde kullanılır?

Ağrı pilinin aşağıdaki ağrıların tedavisinde kullanılabileceği belirtildi:

"Sinir sisteminden kaynaklanan ve ağrı kesicilerin çare olmadığı nöropatik ağrılar, şeker hastalığına bağlı gelişen sinir hasarı sonucu ortaya çıkan nöropatik ağrılar, tıkayıcı damar hastalıkları, Buerger ve Raynaud hastalığı, kol ve bacak kesildikten sonra oluşan ağrılar (hayalet ağrılar), kalp hastalarında ameliyat sonrası kronik hale gelen göğüs ağrılarının giderilmesinde, üriner ve fekal inkontinans (idrar kaçırma, dışkı kontrol edememe), aktif mesane sendromu, Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu, pelvik ağrılar."