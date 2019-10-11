Agroexpo, 2020 yılına yine damga vuracak

2019 yılında 70 ülkeden 854 katılımcı firmayı 337 bin 240 ziyaretçiyle buluşturan ve en büyük tarım fuarları arasında gösterilen "Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı", 6-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile 15. kez buluşturmaya hazırlanıyor.

14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Dünyada Tarımın Geleceği" konulu Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesine ev sahipliği yapmıştı.

Fuar açılış töreninin hemen ardından düzenlenen zirve Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Etiyopya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Somali, Katar, Gürcistan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya ve Moldova olmak üzere 15 ülkenin tarım bakanı ve bakanlık üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşmişti.

İkili görüşmeler ile 600 milyon dolar

Geniş bir coğrafyanın katılımıyla sektörü tek bir çatı altında toplayan Agroexpo, 2019 yılında 2 binin üzerinde iş insanı arasında yapılan ikili görüşmeler kapsamında 600 milyon doları aşan bir iş hacmi oluşturdu. Oluşturulan iş hacmi, ülke ve bölge ekonomisine güç kattı.

Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve ülke ihracatının artmasına katkı sağlamak amacı ile Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından organize edilen alım heyeti programı ve ikili görüşmelerde, 10 yabancı firma ve Türk firmaları arasında iş birliği sağlandı.

75 ülkeden 950 katılımcı ve 360 bin ziyaretçiyi ağırlanacak

Agroexpo, 15. yılında da 700 milyon dolarlık iş hacmi hedefiyle, 75 ülkeden 950 katılımcı ve 360 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. 14 holde ve 337 bin metrekare alanda düzenlenecek olan tarımın bu en iddialı zirvesinde, yine ulusal ve uluslararası seçkin firmalar, tarım sektörü profesyonelleri ile bir araya gelecek.

Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da düzenlenecek olan yurt dışı alım heyetleri ve ikili görüşmeler, büyük bir iş hacmi oluşturarak, Agroexpo katılımcılarına ihracat ve ithalat bağlantıları kurma fırsatları sunacak. Avrupa standartlarında düzenlenen ve bin kişilik oturma kapasitesine sahip aktivite alanında, 15. yıla özel olarak düzenlenecek olan zirve; inovasyon sunumları, sektörel paneller ve çok çeşitli Agroexpo etkinlikleri, tüm gözlerin yeniden İzmir'e çevrilmesini sağlayacak.

Girişlerin ücretsiz olduğu organizasyonu, düzenlenen ziyaretçi organizasyonları ile birlikte Türkiye'nin bütün bölgelerinden çiftçilerin, yurt içi ve yurt dışı tarım profesyonellerinin ve sektör temsilcilerinin ziyaret etmesi bekleniyor.