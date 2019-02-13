Agroexpo, toplamda 300 bin ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı

Organizasyonunu Orion Fuarcılık'ın üstlendiği, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise ilk dört büyük tarım fuarından biri olan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-10 Şubat tarihleri arasında 854 firmanın katılımıyla 70 ülkeden toplamda 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Sona eren fuarda, açılış töreninin hemen ardından Türkiye'de bir ilke sahne olan "Dünyada Tarımın Geleceği" konulu Uluslararası Tarım Bakanları zirvesi gerçekleştirildi ve ayrıca Agroexpo'ya katılan ülke tarım bakanları ve heyetleri ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Böylece Agroexpo, bu ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine çok önemli katkılarda bulunma görevini de yerine getirdi.

Fuarda, en çok ilgi gören diğer bir organizasyon ise ikili iş görüşmeleri oldu. Orion Fuarcılık tarafından 2 binden fazla yerli ve yabancı iş insanı arasında yapılan ikili görüşmeler kapsamında 600 milyon doları aşan bir iş hacmi oluşturuldu. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından tüm gün boyunca gerçekleşen ikili görüşmelerde, 10 yabancı firma ve Türk firmaları arasında iş birliği sağlandı.

Etkinlikler göz doldurdu

Dört gün boyunca etkinliklerin ve yarışmaların düzenlendiği fuarda, 2019 Model Traktör Lansmanı, İzmir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliğince en ağır boğanın seçildiği "Ağır Abiler Yarışıyor" Boğa Yarışması, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü destekleriyle Tarımda Yenilikçi Makineler Sunumu, Tire Süt Kooperatifi, Yoğurt Yeme Yarışmaları gerçekleşti ve dört gün boyunca çok keyifli anlar yaşandı. Tarım ve hayvancılık sektörüne yenilikler getirecek ve tarımsal üretimin katma değer kazanmasına fayda sağlayacak çalışmalar, modern tarımın güncel uygulamalarını tanıtmak için düzenlenen eğitici panel ve seminer programları da, Agroexpo süresince katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından tam not aldı.

330 bini aşkın ziyaretçi

Orion Fuarcılık ev sahipliğinde ve Türkiye'nin en modern ve en büyük fuar alanında düzenlenen 3 holde; tarım makineleri, sera ve ekipmanları, tohum, fide-fidan, gübre, ilaç sanayi, sulama ve plastik sektörü, ambalaj, tarımsal enerji, hayvancılık, hayvancılık ekipmanları, süt ve et ürünleri, arıcılık sektörü, traktör, veterinerlik hizmetleri ile dünya devi kuruluşların yer aldığı Agroexpo, 2019 yılında 7 bin 824 yabancı ziyaretçi, toplamda ise 337 bin 246 ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı ve 600 milyon doları aşan iş hacmi oluşturarak Türkiye'nin en büyük Tarım ve Hayvancılık Fuarı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Açılışı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaptı

Agroexpo resmi açılış töreninin açılış konuşmalarını ise Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı. Açılış törenine; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Somali tarım bakanları, bakanlık üst düzey yetkilileri ve BM Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Koordinatörü de katıldı.