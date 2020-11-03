AHBAP - Bayraklı Belediyesi dayanışması

Depremin ardından Bayraklı'da dayanışma ağı büyüyor, yaralar hızla sarılıyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bir araya gelen AHBAP Derneği Kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, Bayraklı'da bir komisyon oluşturarak, belediye ekipleriyle koordineli çalışacaklarını ifade etti.

İzmir'in yaralarını sarmak için AHBAP üyeleriyle beraber yola çıkan Haluk Levent, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile buluştu. Bayraklı'da kurulan çadır kentlerdeki ihtiyaçlarla ilgili fikir alışverişinde bulunan ikili, STK Platformu olarak oluşturulan komisyon aracılığıyla desteklerin ortaklaşa yapılmasını kararlaştırdı.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “STK Afet Koordinasyon Platformu'nun tüm görevlileri ile birlikte ortak hareket ediyoruz. AHBAP Derneği olarak deprem bölgesine bin 500 koli yardımında bulunduk. Bize destek olmak isteyenlerden de battaniye ve kuru gıda desteği istiyoruz. Bizler buradayız, sizleri de yaraları sarmaya davet ediyoruz” dedi. Bunun üzerine Başkan Sandal'a yurttaşların ihtiyaçlarını soran Levent, sosyal yardımlar konusunda ortak hareket edileceğini kaydetti.

Ülkenin dört bir yanından gelen desteklerle Bayraklı'da aile sıcaklığında bir dayanışma örneğinin sergilendiğini belirten Başkan Sandal ise, “Böyle bir ortamda bize güç veren herkese minnettarız. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte, dayanışma içinde saracağız. İlk günden itibaren olduğu gibi barınma, gıda, ısınma ve temizlik gibi temel ihtiyaçları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte şartları daha da iyileştireceğiz ve hiçbir yurttaşımızı mağdur etmeden tüm ihtiyaçlara yanıt vermeyi sürdüreceğiz” dedi