İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ahırda fare pisliklerinin içinde sahte içki hazırlayıp satmış

İzmir’in Bayındır ilçesinde ahırda sahte içki üreten 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde ahırda sahte içki üreten 1 kişi gözaltına alındı. Fare pisliklerinin de bulunduğu ahırda 1,5 tona yakın sahte içki ele geçirildi.


Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bayındır ilçesinde T.H. adlı kişinin ahırda sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından önceden belirlenen adrese düzenlenen baskında 1 ton 430 kilo sahte şarap ele geçirilirken, T.H. adlı şahıs gözaltına alındı. Sahte şarapların üretildiği ve depolandığı ahırda fare pislikleri dikkat çekerken, sahte şarapların muhafaza edildiği pet şişelerin pislik içinde olduğu görüldü. Gözaltına alınan T.H.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.