Ahıskalı Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) Türkiye Ege Temsilciliği ve DATÜB Türkiye Kadın Kolları, İzmir'de "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" programında bir araya geldi, Barış Pınarı Harekatına destek oldu.

Menemen ilçesinde bulunan Ahıska Evleri Sitesi Ziyatdin Kassanov Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" programı yoğun ilgi gördü. Programda, Türkiye'nin sınırlarını terör odaklarından temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Programın açılışında konuşan Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Genel Başkanları Ziyatdin Kassanov'un selamlarını ileterek, "Cumurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın komutasında, Suriye'de gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı'na dünyanın 9 ülkesinde yaşayan Ahıskalı Türkler olarak tüm kalbimiz ve gücümüzle destek veriyoruz. Milletimizin toplum halde yaşadıkları 9 ülkede; yaşlısıyla, genciyle, her ne olursa olsun canımızla, malımızla, vatanımız uğrunda ölmeye hazırız. Ahıskalı Türklere en zor zamanlarında destek olan Türkiye'nin her zaman yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Gerekirse birer asker gibi güzel vatanımızı terör ve diğer düşmanlardan korumak için mücadeleye hazırız" dedi.

Konuşmasında, DATÜB faaliyetlerine de yer veren Genel Sekreter Uçar, "DATÜB olarak her zaman halkımızın hizmetinde olduğumuz için genel başkanımız tarafından Türkiye içinde 10 il, Türkiye dışında ise 9 ülkede bulunan temsilcilik ofislerimiz ile canı gönülden ve karşılık beklemeksizin milletimize hizmet vermekteyiz" İfadelerinde bulundu.

Program, Ahıskalı Türk sanatçıların vatan ve ağıt şarkıları seslendirmesi ile sonlandırıldı.

Etkinliğe ayrıca; DATÜB İcra Komitesi Başkan Yardımcısı ve İzmir Ege temsilcisi İbrahim Agara, DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan, DATÜB yetkilileri ve Ahıskalı Türk sanatçıları; Selamet Cevdet, Ahmet Şenli ve Mevlüt Nurioglu ile çok sayıda davetli katıldı.