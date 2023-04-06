Ahmet İlhan Özek, gole hasret kaldı

Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertli formayla oynadığı son 6 maçta gole hasret kaldı.

Altınordu'da top koşturan Ahmet İlhan Özek, bu sezon Lig'e etkili bir giriş yapmıştı. 35 yaşındaki oyuncu, forma giydiği ilk 11 maçta 9 gol atarak takımının en önemli gol silahı olmuştu. Ancak Özek, mart ayında oynanan 6 karşılaşmada gol atamadı ve sessizliğe büründü. Tecrübeli oyuncu, 8 Nisan Cumartesi günü Eyüpspor'a karşı bu şanssızlığını sonlandırmak ve takımına sezon başında olduğu gibi skor üretme konusunda yardım etmek istiyor.

Ahmet İlhan Özek'in, Altınordu kariyerinde 32 golü bulunuyor.