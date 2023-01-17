Ahmet İlhan Özek: “Güçlü bir takım olduk”

Lig ekiplerinden Altınordu'nun kaptanı Ahmet İlhan Özek, Altınordu'nun yeni transferlerinin öneminden bahsetti. Özek, “Başkanımız Seyit Mehmet Özkan devre arasında nokta transferler yaptı. Güçlü bir ekip olduk” ifadelerini kullandı.

Lig'de zorlu günler geçiren Altınordu, hafta sonunda alınan Gençlerbirliği maçıyla nefes aldı. Altınordu'nun golcüsü Ahmet İlhan Özek de maçın önemini ve yeni transferlerin durumu ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduklarını belirten Altınordu'nun başarılı oyuncusu Ahmet İlhan Özek, “Galip geldiğimiz için mutluyuz. Hem ikinci yarının ilk maçı hem de yeni yılın ilk maçında sahadan üç puanla ayrılmasını bildik” dedi.

Devre arasında kadroya katılan oyuncuların takıma katkı yaptığını dile getiren Özek, “Başkanımız Seyit Mehmet Özkan devre arasında nokta transferler yaptı. Güçlü bir ekip olduk. Cuma günü Sakarya deplasmanından da üç puanla dönüp güzel bir seri yakalamak istiyoruz. Altınordu'yu hak etmediği bu yerden bir an önce uzaklaştıracağız” diye konuştu.