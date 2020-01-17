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Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den İzmirli öğrencilere karne sürprizi

‘Baba Parası’ filminin Aydın galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşti.

‘Baba Parası' filminin Aydın galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşti. Gala öncesi kendilerine sosyal medya aracılığıyla ulaşan bir öğrencinin talebi üzerine rotalarını değiştiren Murat Cemcir ve Ahmet Kural, çocuklara erken karne sevinci yaşattı.


Özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler, ‘Baba Parası' filminin Aydın'da gala yapacağını öğrenince hemen harekete geçti. Sosyal medya hesaplarından Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a ulaşan öğrenciler, okulda oldukları için galaya yetişemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine rotalarını değiştiren oyuncular, öğrencilere sürpriz yaparak okula gitti.


Hayranı oldukları oyuncularla sohbet eden, fotoğraf çekilip imza alan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşayarak erken karne heyecanı yaşadı.

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