Ahmet Taşpınar: “Altay, Süper Lig yolunda”

Altay kulüp eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı camia olarak çok istediklerini söyledi.

Altay Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ahmet Taşpınar, kulübün yayın kanalı Altay TV'de Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in sunduğu programa katıldı. Ahmet Taşpınar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sezon başında yönetim ve camiada tek hedefin Süper Lig olduğunu kaydeden Ahmet Taşpınar, “Süper Lig yolunda futbolcularımız, camianın ve taraftarın heyecanı devam ediyor. İstenilen ve özlediğimiz Süper Lig'e çıkmayı hepimiz çok istiyoruz. İnşallah bu işin sonu Süper Lig olur. Olmaması içinde hiçbir neden yok. Takım olarak güzel bir seri yakaladık. Futbolcularımızda da bu isteği ve arzuyu gördüm. Yaşanan korona salgını nedeniyle liglere ara verildi. Kalan maçlarımıza baktığımızda üç tanesi, direk rakibimiz olan Akhisarspor, Erzurumspor ve Adana Demirspor ile oynayacağız. Bu maçlar altı puanlık maçlar. Diğer maçlarımız ise Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Giresunspor ile oynayacağız. Kalan 6 maçta 18 puan neden olmasın. Bu lig bir şekilde tamamlanacak bizim Süper Lig hedefimizde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Altay, sezon başında koymuş olduğu Süper Lig hedefine ulaşmak için yoluna devam ediyor. Süper Lig bu sene olmazsa önümüzdeki sezonda hedefimiz kesinlikle Süper Lig olmalıdır. Tüm Altaylılar olarak diyoruz ki ‘‘İnşallah o sene bu sene olur ve bu sene Süper Lig olur” dedi.

"Özgür Ekmekçioğlu büyük işler başardı"

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na her zaman destek olduklarını vurgulayan Taşpınar, “Başkanın Altay'a büyük hizmetleri var. Her zaman onlara destek olmak için yanlarındayım. Başkan göreve geldiği zaman 7 yıl içinde Süper Lig hedefi koymuştu. Camia olarak Süper Lig'de olmalıyız. Düştüğümüz yıl ben başkan idim, nasıl düştüğümüzü herkes biliyor. Şike ve teşvik utancının en üst düzeye çıktığı dönemde en zayıf halka bizdik ve ligden düştük. Bunun acısını hala yaşıyoruz. Süper Lig'den düşen takımların durumunu görüyoruz, amatöre kadar giden camialar var. 3. Lig'e düşüp camiada büyük yılgınlıkların yaşandığı bir dönemde Özgür Ekmekçioğlu önce yönetime girdi sonrasında başkan oldu. Kendisi zaten Altay'da basketbol oynamış bir sporcu. O günlerde 7 yılda takımı Süper Lig'e çıkaracağı hedefi ile yola çıktı. Yavaş yavaş hedeflerine doğru gidiyor. Başkanımız ve yönetimimizde bu sene Süper Lig'i çok istiyor. Bizim camiamızda 4 yıl üstü üste başkanlık yapan kişi sayısı çok azdır. Altay'da başkanlık yapmak sabır, gönül ve para isteyen bir iştir. 3. Lig'de gelirin olmadığı bir dönemde her gün hacizlerle uğraşan bir dönemde Özgür Ekmekçioğlu bu zorlu görevi üstlendi. Şu ana kadarda inanılmaz işler başardılar. Sportif başarıların yanı sıra kulübün ekonomik sorunlarını da çözdüler. Altay Kulübü'nün geçmiş dönemlerden kalmış ne vergi borcu ne sigorta borcu kalmadı. 2010-2011 sezonundaki borçları bile kapatıldı. Tüm Altay camiasının içi müsterih olsun, Altay Kulübü'nün hesaplarında hiçbir suistimal yok” şeklinde konuştu.

“Hilmi Bozok başarılı olacaktır”

Kulüpte sezon başından beri teknik kadro ve idari kadroda bazı değişikliler yaşandığını hatırlatan Ahmet Taşpınar, “Yönetimimiz sezon başından beri bazı değişiklikler yaptı. Teknik kadroda Sait Karafırtınalar'dan sonra Ali Tandoğan göreve geldi. Şu anda Süper Lig yoluna camiamızın içinden yetişmiş Yalçın Koşukavak ile yürüyoruz. Altay'da Özgür Ekmekçioğlu ile uzun süre çalışan Sportif Direktör Özden Töraydın dönemi de sona erdi. Özden Töraydın'ın bu takımın TFF Birinci Lig'e çıkmasında büyük katkısı oldu. Kendisi zaman zaman da teknik direktörlük yaptı. Yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Kulüp başkanımız bazı aksaklıklar gördü ki bir değişikliğe gitti. Hilmi Bozok kardeşimiz Futbol Şube Sorumluluğu görevine getirildi. Zaten Hilmi Bozok da 4 yıldır Özgür başkanımız ile çalışıyordu. Sportif Direktörlük yardımcılığı görevi de yaptı. Kendisi camiayı ve takımızı da iyi tanıyor. Gördüğüm kadarıyla futbolcularla ilişkisi gayet iyi. Hilmi Bozok da başarılı olacaktır. Gelinen noktada başarılı olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.