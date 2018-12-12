AIDS'de erken müdahale çok önemli

Dr. Hakan Abacıoğlu, şüpheli bir temasın ardından ilk 24-72 saat içinde uygulanabilen yöntemlerle bulaşmanın önüne geçilebildiğini söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi, HIV/AIDS Farkındalık Haftası kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sergisinden seminerlere, film gösterimine dek çeşitli faaliyetlerle HIV/AIDS hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan tıp fakültesi öğrencileri ve akademisyenler, HIV ve AIDS'in herkesi ilgilendireceğini söyledi. Düzenlenen etkinliklerde konuşan İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, HIV virüsünün, insanların bağışıklık sistemlerine zarar verdiğini, tedavi alınmaması durumunda edinsel bağışıklık yetmezliği sendromuna geçiş olduğunu, bununda AIDS olarak adlandırıldığını söyledi.

HIV virüsü belirtileri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Abacıoğlu, "HIV bulaşan kişilerde bazen hiç belirti olmayabilir. Bazılarındaysa 2-4 hafta içinde grip benzeri belirtiler, deride döküntü, ağızda pamukçuk benzeri yaralar ortaya çıkar. Bu dönemin ardından uzun yıllar süren ve klinik belirtilerin pek görülmediği sessiz bir evreye girilir. 10 yıl sürebilen bu dönemde bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla AIDS evresine geçilmiş olunur" dedi.

HIV virüsü taşıyan bireylerin, hastalığın her evresinde virüsü yayma tehlikesinin olduğuna değinen Prof. Dr. Abacıoğlu, "HIV pozitif birinden alınan kan ve kan ürünlerinin nakli, korunmasız cinsel ilişki, anne sütü aracılığıyla virüs kişiden kişiye taşınabilir; fakat aynı ortamda bulunmak, sarılma, tokalaşma gibi temaslarda bulunmak, aynı tabaktan yemek yemek ya da sivrisinek-böcek sokmalarıyla HIV virüsü bulaşmaz" şeklinde konuştu.

HIV bulaşma riski söz konusu olduğunda, en kısa sürede enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, şöyle devam etti:

"Şüphelenilen bir temasın ardından, ilk 24-72 saat içinde uygulanabilen yöntemlerle bulaşmanın önüne geçilebilir. HIV kuşkusu olan bireylerin kimlik bilgileri, yapılacak testlerde sonucun pozitif çıkması durumunda gizli kalır. HIV/AIDS'in koruyucu aşısı yok; ancak enfeksiyonun AIDS evresine ilerlemesini engelleyen ilaç tedavileri mevcut. Bu ilaçlar, HIV virüsünün çoğalmasına engel olarak bağışıklık sisteminin daha az etkilenmesini sağlar. Bu tedavi, gebe kadınların HIV virüsünü çocuklarına geçirme riskini de azaltır."