AIESEC'li öğrenciler İngilizce öğretiyor

Dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan AIESEC programı kapsamında 6 farklı ülkeden Çiğli'ye gelen 15 üniversite öğrencisi, Çiğli Belediyesinin farklı birimlerinde gerçekleştirilen projelerde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Çiğli Belediyesi ve üniversite öğrencileri ve mezunlar için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan AIESEC aracılığıyla Çiğli'ye yurt dışından 15 gönüllü öğrenci geldi. Almanya, Romanya, Cezayir, Mısır, Macaristan ve Hindistan'dan gelen ve 6 hafta boyunca Çiğli'de yaşayacak olan üniversite öğrencileri Çiğli Belediyesinin farklı birimlerinde yürütülen çalışmalarında görev aldılar. Gönüllü ailelerin yanında kalan üniversite öğrencileri, Çiğli Belediyesinin üç farklı biriminde İngilizce eğitimleri ile ilgili çalışmaları yürütüyorlar.

Öğrencilere İngilizce eğitimi

AIESEC'li öğrencilerin bir kısmı belediyenin Harmandalı okul öğrenci eğitim merkezinde görevlendirildi. Yabancı öğrenciler, 3-6 yaş grubundaki miniklere oyunlarla İngilizce eğitimi vermeye başladı. Öğrencilerin bir bölümü de ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim desteğinin verildiği ÇİBEM'de İngilizce derslerine girmeye başladı. Diğer bölümü de İngilizce konuşmasını geliştirmek isteyen her yaştan vatandaşla, Çiğli Belediyesi Konuşma Kulübü'nde sohbet edecek. Vatandaşlar böylece İngilizce pratik seviyelerini yükseltmiş olacak.

Karşılıklı ziyaretler devam edecek

Toplumlar arası kültürel kaynaşmanın sağlanması açısından karşılıklı öğrenci ziyaretlerinin önemli olduğuna değinen Başkan Utku Gümrükçü, “AIESEC programıyla kentimize gelen öğrenci arkadaşlarımızı Çiğlililer ile birlikte en iyi şekilde ağırlıyoruz. Kentimizi ve kültürümüzü tüm boyutlarıyla öğretmeye çalışıyoruz. Gönüllülük esasıyla ilçemize gelen arkadaşlarımız, burada bulunacakları süre içerisinde düzenleyeceğimiz projelerde öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza İngilizce kursları verecek. İlerleyen süreçte de farklı ülkelerden öğrencileri misafir etmeye devam edeceğiz” dedi.