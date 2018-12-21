Aile hekimlerine infertil hastalarıyla ilgili seminer

Medical Park İzmir Hastanesi ve İzmir Aile Hekimleri Derneği iş birliği ile iki ayda bir düzenlenen toplantılar serisinde bu ay 'İnfertil Hastalara Güncel Yaklaşımlar' konuşuldu. Seminerde, aile hekimlerine hastalıkla alakalı bilgiler verildi.

Medical Park İzmir Hastanesi ve İzmir Aile Hekimleri Derneği iş birliği, iki ayda bir düzenlediği toplantılara bir yenisini daha ekledi. Medical Park İzmir Hastanesi Ata Salonu'nda gerçekleşen ve 100 civarında hekimin katıldığı 'İnfertil Hastalara Güncel Yaklaşımlar' seminerde, Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer açılış konuşmasını gerçekleştirirdi. Prof. Dr. Prof. Ahmet Zeki Işık ve Op. Dr. Funda Göde, infertil hastalara yaklaşım konusunda aile hekimlerine önemli bilgiler aktardı.

Medical Park İzmir Hastanesi İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi Kliniği'nden Prof. Dr. Prof. Ahmet Zeki Işık, aile hekimlerinin infertil hastaların tedavi süreçlerinde önemli rol oynadıklarını belirterek, "Günümüzde çocuk sahibi olamama 18 ila 44 yaş arasındaki bireylerin neredeyse yüzde 10'nunu etkileyecek kadar çok görülen bir problem. Toplumun büyük bölümünün günlük problemleri için veya hastalıkları için gittikleri, koruyucu hekimlik hizmeti aldıkları aile hekimleri burada merkezi bir rol oynuyor. Onlar her gün aslında gizli kalabilen bu problem ile karşı karşıya olan hastalarla görüşme yapıyorlar. Dolayısıyla bizim amacımız; çok önemli hizmet verdiklerine inandığımız aile hekimleriyle bu üreme sorunlarıyla ilgili farkındalığı arttırmak onlara yardımcı olacak bir takım doneleri onlara vermek. Bu toplantının sonunda daha fazla hastaya daha zamanında ve daha doğru yoldan ulaşabilecek. Biz de bu sayede toplumsal üreme sağlığımızı arttırabileceğiz" dedi.