AK kadınlardan lokma hayrı

AK Parti Aliağa Kadın Kolları üyeleri, Demokrasi Meydanında Kadir Gecesi nedeniyle lokma döktürdü. Lokma hayrına Merkez Camisinde kılınan teravih namazı sonrası çıkan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, "Mübarek Kadir Gecesinin bereketini coşkusunu vatandaşlarımızla paylaşmak amacıyla lokma hayrı organize ettik. Hayrımıza yoğun katılım gösteren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bu ilgi bizi mutlu etti. Dualarımız ülkemizin birliği, bütünlüğü için. Allah, ülkemizde gözü olan hainlere fırsat vermesin" diye konuştu.