AK Parti Aliağa İlçe Teşkilatı dayanışma yemeğinde buluştu

İzmir'de, AK Parti Aliağa İlçe Teşkilatı bir dayanışma yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Başkan Kazım Sayın, "Önümüzdeki yerel seçim İzmir il teşkilatımız için de çok önemli. Biz İzmir'de Zeybekci'yi başkan görmek istiyoruz. Bunun için teşkilatlar elinden gelenin fazlasını yaparak çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Aliağa Başkanlığı'nın düzenlediği ve katılımın yoğun olduğu dayanışma yemeği, Öğretmenler Evi'nde gerçekleşti. AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, gecede yaptığı konuşmasında, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncelikle bütün ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. İlk defa bu seçimde partilerin yerel düzeyde ittifakları da olacak. Bu kararı partimizin değerli kurucusu Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelerek istişareler sonucunda karar verdi. Bize düşende onların aldığı bu kararı uygulamak ve başarı elde etmek. Elbette biz de ilçe teşkilatları olarak acemilik yaşıyoruz; ancak genel merkezlerin almış olduğu karar var. Bu kararlar neticesinde yaptığımız çalışmalar hep başarı için; gösterilen adayları belediye başkanı yapmak için aynı zamanda. Önümüzdeki yerel seçim İzmir İl Teşkilatımız için de çok önemli. Biz İzmir'de Zeybekci'yi başkan görmek istiyoruz. Bunun için teşkilatlar elinden gelenin fazlasını yaparak çalışıyorlar. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Hakkın evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen yemeğe; AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım ve yönetimi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bozduman ve yönetimi, eski Aliağa Belediyesi Başkanı Tansu Kaya, meclis üyeleri katılım gösterdi.