AK Parti Aliağa'da delege seçimi

olağan kongre süreci başladı.

AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığında yapılan seçimlerde 400'er delege belirlenirken, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanı Ali Aslan, İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Koordinatörü Rafet Uslu, İl Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehir ve Kültür Birimi Başkanı Ahmet Şimşek ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Aliağa Koordinatörü Uğur Türkan seçimleri takip etti.

Kongre sürecine tabanda birlik, beraberlik sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, ”7. olağan kongremizde oy kullanacak 400 delegemizi belirlemek için üyelerimiz bugün sandık başına gitti. Tam bir demokrasi şöleni halinde, bayram coşkusuyla üyelerimiz bu görevi tamamladı. İlçe başkanlığında düzenlediğimiz seçimlere kuruluşundan günümüze partimizde emeği olan birçok eski ve yeni yöneticimizin eksiksiz katılım göstermesi de ayrıca bizleri sevindirdi. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri büyük bir olgunluk içinde akşam saatlerine kadar sürdü. Tek listenin olduğu delege seçimlerinde yaklaşık 2 bin partilimizin kullandığı oylarla ilçemizin 30 mahallesindeki 400 delegemiz oluştu. Kongre takvimimiz sorunsuz şekilde işlemeye devam ediyor. Seçimlerimize çok coşkulu ve heyecanlı bir katılım vardı. Belirlenen delegasyonumuzla inşallah mart ayında kongremizi de aynı coşkuyla gerçekleştireceğiz. Toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla kurduğumuz yeni yönetimimiz de seçimler nedeniyle partimize gelen üyelerimizle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. AK Parti'de 2023 vizyon ve kadrolarının belirlendiği bir süreci yaşıyoruz. Bugün ilçe başkanlığımızda gördüğümüz birlik ve beraberlik havası gelecek adına bizleri sevindirdi. Girdiği her seçimden zaferle çıkan AK Parti'ye ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a Aliağa'dan yine güçlü bir destek vermek için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti istişare ve ortak akılla bugünlere gelmiş bir partidir. Bu anlayışı sürdürerek, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a layık bir teşkilat olarak herkesi kucaklayacağız. Hemşehrilerimiz partimize ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli büyüyen bir teveccühle desteğini sürdürüyor. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle tüm teşkilat unsurlarımızla bu desteği ve teveccühü büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Delege seçimlerimizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, seçime katılan tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.