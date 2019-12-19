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AK Parti Aliağa'dan ilk ziyaret Başkan Acar'a

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretlerini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a yaptı.

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretlerini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a yaptı.


Geçtiğimiz ay AK Parti Genel Merkezi tarafından Aliağa İlçe Başkanı olarak atanan Hamdi Erdem, yeni yönetim kurulu üyeleri ile beraber Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Erdem, yönetim kurulunu Başkan Acar'a tanıttı.


Başkan Serkan Acar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erdem ve yeni yönetimine başarı dileklerini iletti.

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