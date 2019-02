AK Parti Buca Belediye Başkan adayından noter tasdikli vaat

AK Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan, seçilmesi halinde yapacağı projeleri yerine getireceğini noter huzurunda imzalayarak söz verdi. Arslan, verdiği sözleri açıkladığı tarihte yerine getirmezse o gün istifa edeceğini söyledi.

Buca Seçim Koordinasyon Merkezinde proje tanıtım toplantısı düzenleyen AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan, Türk siyaset tarihine geçecek bir adım attı. Başkan seçilmesi halinde belediyenin gelir ve gider kalemlerini her 3 ayda bir halka ilan edeceğini ve cezaevini kaldıracağını vaat eden Arslan, "Sözlerimi yerine getiremezsem, 5 yıllık dönemin sonunu beklemeden derhal istifa edeceğim” dedi.

Siyasi vaatlerin de yaptırımı olması gerektiğini dile getiren Arslan, bu istifa vaadini de Buca 24. Noterinin onayı ile taahhüt altına aldı. Başkan Adayı Arslan, belediye başkan adaylığı öncesindeki iki yıllık AK Parti Buca İlçe Başkanlığı hizmeti yaptığını başkanlık süresince yatırım değeri 200 milyon TL civarında olan birçok projenin önünü açtığını söyledi.

“Sözlerim yerine gelmezse derhal istifa edeceğim”

Belediye başkanlarının tutmadığı sözler karşısında bir yaptırım olmadığının altını çizen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak aday olurken de kendi kendime şunu dedim: Vatandaşımız, kirasını bir yıl içinde üç defa geç öderse, kontrat süresinin bitmesi beklenmeden tahliye oluyor ama bin tane söz vererek belediye başkanı olanlara, tutmadıkları sözleri için hiçbir şey olmuyor. Oysa, bir belediye başkanı ile bir kiracı arasında hiçbir fark yok. Çünkü, belediyenin asıl sahibi de halktır. Basit bir kiralamada, mal sahibine karşı verilen sözler gününde yerine gelmezse mal sahibi önce noterden ihtar gönderiyor, bu ihtarda belirtilen süre içinde yine verilen söz yerine gelmezse kontratın bitmesi beklenmeden tahliye kararı veriliyor. Bu, belediye başkanlığında da böyle olmalı. Belediyenin gerçek sahibi olan halk, kendisine verilen sözlere güveniyor ve belediyesine bir kiracı, bir emanetçi, bir şehrül-emin seçiyor. Gerçekte halkın mülkü olan belediyeyi emanet alan kişi de söz verdiği hizmetleri yerine getirerek, halka olan borcunu ödüyor. Peki, ödemezse ne oluyor? Kaybolan yıllar, daha da büyüyen sorunlar ve buhar olan bütçeler dışında, hiçbir şey olmuyor. Ama artık böyle olmaması için Buca Halkına noter huzurunda söz verdim. Sözlerimi belirttiğim süreler içerisinde yerine getirmezsem, 5 yıllık dönemin sonunu beklemeden istifa edeceğim. Evet, yanlış duymadınız. Verdiğim sözler günü gününe yerine gelmezse derhal istifa edeceğim. Bu istifa sözümü de Buca 24. Noterine onaylatarak bağlayıcı bir taahhüt haline getirdiğimin bilinmesini isterim.”

“Buca'nın kaderini değiştirmek için yola çıktım”

Buca'nın kaderini değiştirmek için, yola çıktığını ifade eden Arslan, “Ve şimdi, büyük bir haksızlıkla, Buca'nın bağrına bıçak gibi saplanmış ve o günden bugüne bir utanç anıtı gibi duran Buca Cezaevini, ‘halka açık eşsiz bir yaşam cennetine dönüştürmek' başta olmak üzere, Buca'nın çözümü imkansız denilen en büyük sorunlarını çözmek; her üç ayda bir, yapılan her işin, harcanan her kuruşun hesabını vermek; Buca halkını çok mutlu etmek ve sadece belediye başkanları değil; gurur duydukları kardeşleri, ağabeyleri, oğulları ve kara gün dostları olmak üzere; Buca Belediye Başkanlığı'na aday oldum” dedi.

Projelerini anlattı

Herkesin gururla yaşayacağı bir Buca hedefi ile yola çıktığını, 9 tanesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye ait olmak üzere toplam 59 proje hazırladıklarını anlatan Arslan, projelerinden bir kısmını anlattı.

Projelerinin tamamına web sitesinden ulaşılabileceğini kaydeden Başkan adayı Arslan, şunları söyledi:

"Cezaevi 3,5 yıl içinde kaldırılıp Buca'nın nefes alacağı 75 bin metrekarelik Buca Şehir Parkı'nı hizmete sunacağız. Trafiği saç baş yolduran değil; hızla ulaştırabilen bir Buca için bir çok alternatif yolları hayata geçirecek; araç alt ve üst geçitleri, kavşak düzenlemeleri, metro ve tramvayla takviye edilmiş toplu ulaşım hatları ile trafik ve ulaşım sorunlarını geride bırakmış bir Buca planladık. Çöp ve temizlik işinin Buca Belediyesi bütçesine yıllık yükü 60 milyon lirayı buluyor. Bunu temelden değiştiriyoruz; akıllı çöp konteynerleri ve katı atık geri dönüşüm projeleri ile çöpe her yıl 60 milyon lira harcayan değil, çöpten her yıl 65 milyon gelir elde eden bir Buca Belediyesi ile sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacak bir atık toplama ve dönüştürme devrimine imza atacağız. Buca, İzmir'in en büyük öğrenci yaşam alanlarından biri. 5 yıldızlı öğrenci köyü projesi ile üniversiteli kardeşlerimize uzanacağız. Sosyal market ile dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza modern çağın niteliklerine ve insan onuruna yakışır şekilde destek olmak amacıyla gıda, giyim, ev tekstili, temizlik, mobilya, elektronik ve beyaz eşya gibi çeşitli ürünlerin bulunduğu marketler olacak. Buca'nın marka değeri ve katma değeri yüksek Buca Park Orman projemiz olacak. Buca Stadı kaldırılarak, mevcut çevik bir meydanından buraya bir üst geçit bağlantısı sağlanacak. Yeni ve büyük bir meydan yapılacak. Bu meydan aynı zamanda tören alanı olarak kullanılacak olup, Buca'yı simgeleyecek olan bu mega meydan projesinde tartan pist, spor aletleri, yürüyüş parkurları, sokak sanatçısı bölümleri, pandomin köşesi, Buca elektronik yön haritası, turizm rehberi, show amaçlı havuz, acil müdahale bölümleri yanı sıra butik dükkanlar yapılacak. Bu butik dükkanlarda Bucalı kadınların üreteceği el işi ürünleri yanı sıra kitap sahafları daimi olarak satışının yapılacağı 24 saat yaşayan bir meydan haline getirilecektir."

Türkiye Parkı ve Tarih Yolu

Türkiye Parkı ve Tarih Yolu projesi ile Buca'da yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda Türkiye haritası baz alınarak kurulacağını dile getiren Arslan, parkın gerek yerli gerekse yabancı turistlerin uğrak noktası olacağını ve her bölgenin kendine has kültürünü yansıtmakla birlikte tarihi ve coğrafyayı insanlara gezerek anlatacak olan bu projede yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolu ve çeşitli sosyal alanların olacağını söyledi.

TOKİ eliyle bin çağdaş konut

TOKİ eliyle bin çağdaş konut yapacaklarını belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 bin metrekarelik Kapalı Pazar yeri ve bin araçlık kapalı otopark ile yepyeni bir Şirinyer Parkı ve Kapalı Pazar Yeri 50 bin metrekarelik alana yapılacak olan bu meydan da bisiklet yollarından, çocuk oyun alanlarına, yürüyüş parkurlarından, spor aletlerine kadar her şey yer alacak. Bucasporumuzun tekrardan Süper Lig'de mücadele etmesi için Bucaspor akademiye gereken her türlü destek verilecek. Ayrıca Buca sınırları içerisinde yer alan tüm amatör spor kulüpleri her türlü branşta şartsız desteklenecek. Acil çağrı merkezi, hayvan ambulansı, hayvan eczanesi, can dostum oteli, sokak hayvanları için atık yiyecek toplama merkezi ile can dostum hastanesini kapsayan; 10 dönüm araziye kurulacak Can Dostları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz olacak.”

Arslan ayrıca kadınlara, yaşlılara, engellilere, çocuklara ve çocuklu annelere hitap eden birçok detaylı projeleri olduğunu sözleri ekledi.