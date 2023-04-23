AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "TCG Anadolu gemisi önümüzdeki hafta İzmir'e gelecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmirlilere şöyle bir müjdemiz olsun. İnşallah önümüzdeki hafta TCG Anadolu gemisi, İzmir'e gelecek ve körfeze demir atacak. Büyük ihtimal ile cuma günü İzmir'de olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmaları çerçevesinde İzmir'in Çiğli ilçesinde 1. Amatör Lig ekiplerinden Harmandalıspor ile Çiğli Esentepespor arasındaki müsabakayı seyretti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Dağ, "İzmirlilere şöyle bir müjdemiz olsun. İnşallah önümüzdeki hafta TCG Anadolu Gemisi, İzmir'e gelecek ve körfeze demir atacak. Büyük ihtimal ile cuma günü İzmir'de olacak" dedi.

“Gerçekler ile milletimizin karşısındayız”

14 Mayıs'taki seçimler için çok çalıştıklarını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birkaç gün sonra Karadeniz doğal gazı milli sisteme verildi. Bu doğal gazdan biz aile bankası kuracağız ve inşallah aile kurmak isteyen gençlerimize ve aynı zamanda iş kurmak isteyen gençlerimize buradan iki yıl ödemesiz bir destek verme imkanı olacak. Bunu da inşallah seçimden sonra hayata geçireceğiz. Yine bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız Sakarya'da açılışlar gerçekleştiriyor. Dün de depremin üzerinden iki aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen köy evlerinin teslimatı yapıldı. Biz gerçeklerle milletimizin karşısındayız. Biz yaptıklarımızla milletin karşısındayız. Yaptıklarımızı ortaya koyuyoruz ve yapacaklarımız açısından da 'Yaptıklarımızın teminatıdır” diye konuştu.

“Ne yazık ki Harmandalı çöplüğü ile anılıyor”

Çiğli'de Harmandalıspor ile Esentepespor'un amatör kulüpteki maçını izledikten sonra oyuncuların ve kulüplerin dertlerini dinleyen Dağ, “Sporcu arkadaşlarımızla, kulüp başkanlarıyla hasbihal ettik. Bizden talepleri ve istekleri var. O talepleri de inşallah önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış politikaları yüzünden Çiğli, ne yazık ki Harmandalı çöplüğü ile anılıyor. Harmandalı'nın çöplük ile değil; futbolcularla anılması için efor sarf edecek. Birkaç yıl içinde Çiğli'den çıkan sporcuların milli takımda, süper ligde oynayan futbolcular olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

“Her yaptığımızın sonuna kadar arkasındayız”

Sürekli olarak parmak sallayan bir kesimin olduğunu söyleyen Dağ, “İnşallah önümüzdeki 5 senede yine iktidar olarak devam edeceğiz ama ısrarlı bir şekilde bizimle hesaplaşacağını söyleyenler, bizi temsil eden kitlelerle bize bugüne kadar oy veren kitlelere parmak sallayanlar ve aynı zamanda da 14 Mayıs'tan sonrası için birtakım heveslerini ortaya koyan terör örgütleri bizim huzurumuzu bozamayacak” diye konuştu.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarından sonra Çiğli esnafı ile bir araya gelerek sohbet etti.