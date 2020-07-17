AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “İzmir'e yeni sağlık kampüsü geliyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Karşıyaka'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazinin, yeni bir kampüs oluşturmak üzere Bakırçay Üniversitesine devredildiğini duyurdu. Yazılı bir açıklama yayınlayan Dağ, “Üniversitelerimiz ile kurumlarımız arasındaki dayanışma her zaman olduğu gibi sürüyor. İzmir'imize hem yeni bir Sağlık Kampüsü hem de yeni bir Sağlık Teknoparkı geliyor. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait arazi, bakanlık kararıyla Bakırçay Üniversitesine devredildi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Bakırçay Üniversitesi, 4 sene önce İzmir'imize ve ülkemize kazandırdığımız bir üniversite olmasına rağmen, hızla büyüyerek ve gelişerek hem akademideki yerini almış hem de tercih edilen bir üniversite hüviyeti kazanmıştır. Geçtiğimiz ay Bakırçay Üniversitesi ile Çiğli Devlet Hastanesinin afiliye olduğunun ve artık Çiğli Devlet Hastanesinin üniversite hastanesi olarak hizmet vereceğinin müjdesini vermiştik. Bilindiği üzere Bakırçay Üniversitesi, çok geniş bir kampüs arazisine sahip olan bir üniversitemiz değildir. Fakat kısa zamanda yapılan ve bizim de takip ettiğimiz çalışmalar ile son dönemde çeşitli kurumlarla gerçekleşen protokoller, üniversite arazisinin genişlemesini gerekli kılmıştır. Bu ihtiyacın giderilmesi için, İzmir'i ilgilendiren her meselede olduğu gibi süreci başından itibaren takip ettik ve neticesinde bir sağlık kampüsünün kurulması için ilk adım atılmış oldu. Üniversitemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız arasında gerçekleşen bu protokol ile şehrimiz yeni bir sağlık kampüsüne kavuşmuş olacaktır” diye konuştu.

Karşıyaka'da kurulacak ilk üniversite yerleşkesi olan bu kampüsün yaklaşık 70 dönümlük bir araziye kurulacağını ifade eden Dağ, "İçerisinde Bakırçay Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin yanı sıra, yeni kurulacak olan sağlık temalı bir teknokent de bulunacaktır. Tüm dünyanın, engellenemez bir şekilde içine sürüklendiği pandemi döneminde, hem ülkemizdeki salgın sürecini başarılı bir şekilde yönetmenin hem de 80'den fazla ülkeye tıbbi malzeme desteği göndermenin arka planında yatan hikaye; AK Parti olarak hastanelere, sağlık sektörüne yaptığımız yatırımlar ve sağladığımız kolaylıkların hikayesidir. Milletimizin hayatını kolaylaştıracak, akademimizin kalitesini artıracak ve ülkemizin her alanda standartlarını yükseltecek çalışmaları yürütmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.