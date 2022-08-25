AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Gülşen'e kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik ifadelerini kınadı. Dağ, söylenen ifadelerin toplumun bir kısmını küçük düşürücü ve ötekileştirici ifadeler olduğunu belirterek, “Espri olarak nitelendirenler var. Bu espri değildir. Toplumun bir kesimini küçük görmeye yönelik bir mantıktır” dedi.

Öte yandan Dağ, muhalefet partilerinin tehdit diline karşı bir açıklama yapması gerektiğini söyleyerek, “Bununla ilgili açıklama ortaya koyarsanız helalleşmeniz samimi mi değil mi bu millet de görmüş olur” diye konuştu.

“‘Helalleşme' diyen CHP'nin gerçek zihniyeti organizasyonlarda ortaya çıkıyor”

AK Parti olarak sahada milletin nabzını tuttuklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Muhalefet cephesine baktığımızda ise yine seçimler yaklaşırken tehdit, küçük düşürme ve ötekileştirme dilinin yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Edremit'te CHP'li belediyenin organize ettiği ‘kitap fuarı' adı altında güya bilim üzerinden yol alarak CHP'li siyasetçilerin hem cumhurbaşkanımıza, hem bakanlarımız ve milletvekillerimize tehdit diliyle sürekli yargılanmaktan bahsettiklerini görüyoruz. ‘Helalleşme' diyen CHP'nin gerçek zihniyeti aslında organizasyonlarda ortaya çıkıyor. Burada siyasiler hukukun önüne geçip yargılanmaktan bahsediyor. Bizim kimseden korkumuz yok. 20 yıldır bu millete sadece hizmet ettik. 20 yıl daha hizmet edeceğiz. Ne zaman helalleşmeden bahsedenler önlerine bir imkan geldiğinde ya hesaplaşmaktan ya yargılamadan bahsediyorlar. Bu tehdit diline pabuç bırakacak halimiz yok. Vatandaşımız da bunu gayet iyi görüyor” dedi.

Hamza Dağ'dan Gülşen açıklaması

Şarkıcı Gülşen'in dün ortaya çıkan bir konser kaydında imam hatiplilere ettiği sözler için de konuşan Hamza Dağ, “Bir sanatçı diye ifade edilen ama sanatıyla değil, siyasi mesajlarıyla gündem olan bir kişinin yapmış olduğu açıklama, toplumun önemli bir kesimini rencide etmiştir. İmam hatipliler dün vardı, bugün var, yarın da olacaklar. Bu ülkenin cumhuriyetin kurmuş olduğu okullarda yetişmiş insanlardır. Ben de bir imam hatip lisesi mezunuyum. Bu anlamda bu ülkeye sadece hizmet etmeyi düşünen insanlardır. Burada yapılan o küçük düşürme içeren, toplumun bir kesimini ötekileştirme noktasında ifade ortaya konulan bu açıklamayı biz zaten kınamak için işlemlerimizi başlattık. Yargı işlemlerini başlattı. Espri olarak nitelendirenler var. Bu espri değildir. Toplumun bir kesimini küçük görmeye yönelik bir mantıktır. Espri deyip geçiştirilecek bir şey değildir. Muhalefete çağrımız şudur siz bu tehdit dilinin neresindesiniz. Önünde mi arkasında mı karşısında mısınız? Bununla ilgili açıklama ortaya koyarsanız helalleşmeniz samimi mi değil mi bu millet de görmüş olur. Biz sahada teşkilatlarımızla beraber geziyoruz. Gündemi tehdit dili olanlara pabuç bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.