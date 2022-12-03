AK Parti İl Başkanı Sürekli, engellilerle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Aliağa'daydı. Esnaf ve teşkilatlarını ziyaret ederek bölge ilçe başkanları ile toplantı yapan Sürekli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajını, engellilerle birlikte verdi. Aliağa Engelliler Derneği üyeleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Sürekli, “Engeller, yüreklerde olmasın. Hepimizin yaşayabileceği bir durum. Bu kardeşlerimizin toplum içinde hak ettiği yeri alması için gerekli sosyal devlet politikalarını bir bir hayata geçirdik. Ancak tüm kesimlerin farkındalığına ve dayanışmasına da ihtiyaç var. 3 Aralık tarihi, bu farkındalığı arttırmanın vesilesi. Türkiye Yüzyılı'nda izleri olacağını biliyorum. Çünkü, inanılmaz bir ufka sahipler” diye konuştu.

Engelsiz, yenilikçi politikalarla yola devam

AK Parti hükümetlerinin 21 yıldır engelli vatandaşlar için gösterdiği gayrete vurgu yapan Başkan Sürekli, bu alandaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Sürekli şöyle konuştu:

“Türkiye, 21 yılda dünyanın en geniş sosyal güvenlik ve sağlık sistemini hayata geçiren bir ülke. Hiçbir vatandaşımızı bu ağın dışında bırakmamak için büyük özen gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, ‘Türkiye'yi büyütürken, üretimi artırırken, istihdamı teşvik ederken hiçbir ayrım yapmadan yol aldık.' Engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bu noktada her zaman önceliğimizdi. Yasal güvence ve pozitif ayrımcılık için somut adımlar attık. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre, 62 bin 337 engelli ataması gerçekleştirdik. 128 Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'ni hizmete sunduk. Sağlıktan siyasete, bilimden eğitime her alanda kendilerine öncelik tanıdık, yol açtık. Kamu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısı 2002'de 21 iken, bugün 110'a yakın. 81 ilde partimiz bünyesinde kurduğumuz Engelli Koordinasyon Merkezleri aracılığı ile gece gündüz yanlarındayız. Engelsiz, yenilikçi politikalar üretmeye devam ediyoruz.”

Engelleri aşmak bir inanç meselesi

Engelleri aşmanın inanmakla mümkün olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Asıl engel, şefkat ve sevgi mahrumiyetidir. Bunun telafisi zordur. Burada bir kez daha gördüm ki, engeli ne olursa olsun hayat yaşama sevinci ve hedeflerini asla terk etmeyecek zihinler, yürekler var. Onlar ellerinden geleni yapıyor. Bizler de öyle. Ancak bu yetmez, yerel idarelerin çalışmaları, hatta her bireyin katkısı önemli. Çünkü engelli olmak sadece bir sağlık meselesi değil. Günlük hayatın içinde, şehirlerin kentsel ve sosyal dizaynında da zorlarını kolaylamak yerel idarelerin de işi ve sorumluluğudur. Onların azim ve kararlılıkları, elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırdığı gibi örnek de teşkil ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyor, engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Yeni katılımlarla güçleniyoruz

Aliağa, Kınık, Bergama, Dikili ve Foça ilçe Başkanları ile bir araya gelen ve Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi'ni ziyaret eden Sürekli, teşkilata 2023 mesajlarını verirken, esnaf kesimiyle birlik ve beraberliklerini daha da güçlendirdiklerini belirterek, “İlçe başkanlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Kuzey bölgemizde gerçekleştirdiğimiz toplantımızda da ana gündemimiz 2023 seçimleriydi. Teşkilatlarımız son yıllarda eş zamanlı ve karınca modeli çalışmalarla sürekli sahada. Ancak, birebir çalışmalarımızı, ilçelerimizde STK, kanaat önderleri, üye ziyaretlerimizi arttırdık. AK Noktalarımız ve online alandan aldığımız yeni katılımlarla daha da güçleniyoruz. Esnaf temsilcilerimizle yaptığımız görüşmeler zaten her daim güven ve birlik beraberlik zemininde geçiyor. Onların iyi ve kötü gün dayanışması her zaman dorukta. İnanılmaz bir vatan, millet, bayrak aşkıyla çalışıyorlar. Devlete ve bize duydukları güveni boşa çıkarmamak için, onları ayakta tutmak için biz de var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.