AK Parti İzmir, 300 kişilik kadroyla Seferihisar'da

AK Parti İzmir İl Başkanlığının ‘karınca modeli' çalışması kapsamında; il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan yaklaşık 300 kişilik kadro, Seferihisar'da alana çıktı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gün boyu esnafı ve vatandaşı dinleyerek, "Seferihisar'ın sokaklarında gördüklerimiz, insanından işittiklerimiz bizim eleştirilerimizin hafif kaldığını gösteriyor. İzmir'in tüm değerleriyle en umut vadeden ilçesi bir pul gibi harcanmış" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının ‘karınca modeli' çalışması Seferihisar'dan devam etti. İl ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan yaklaşık 300 kişilik kadro, gün boyu; esnaf, vatandaş, sivil toplum kuruluşları, muhtarlık ve üye ziyaretleri yaptı.

Seferihisar Müteahhitler ve İş Adamları Derneğini ziyaret ederek Sığacık esnafıyla sohbet eden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "6 ay önce de buradaydık. Bir esnafımız 'Burası artık Safarihisar. Burada safari yapılır ancak' demişti. Değişen bir şey olmamış. Seferihisarlı hemşerilerimizin isyan ettiği meseleler değişmemiş. Gün boyu Seferihisar'ın yollarında ilerlemeye çalıştık. Düzgün bir yol göremedik desek abartmayız. Yayalar bir yerden bir yere gitmek için döne dolaşa yolu uzatıyor, araçlar adeta slalom yaparak ilerliyor. Seferihisar, CHP'li yerel idarenin elinde can çekişirken, biz de derman olmaya çalışıyor, halkımıza nefes aldıracak yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

"Seferihisar için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

Sürekli, "Adalet sarayımızı bitirip hizmete soktuk. Emniyet binamız için çalışmalarımız sürüyor. TOKİ'nin Ürkmez'e yapacağı sanayi sitesi ile esnafımızı kira öder gibi iş yerinin sahibi yapacak, esnafın teşkilatlı faaliyetini sağlamış olacağız. İlçemizin neredeyse tümüyle doğal gaza kavuşturduk. Anayol üzerindeki enerji hatlarını yer altına aldık. Bu yolu kesintisiz duble yola dönüştürdük. Yağmur suyu drenaj çalışmalarını biz yaptık. Doğanbey Balıkçı Barınağı Projemiz onaylandı. Sığacık'ı modern bir barınağa kavuşturmak üzere etüt çalışmalarımız başladı. Kavakdere Barajı'nın etrafını bal ormanına dönüştürerek, 100'den fazla kadınımıza verdiğimiz hibelerle arıcılık mesleğini kazandırdık. Seferihisar için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hastane yatırımımız bile onların keyfini bekliyor"

Sağlık Bakanlığının Seferihisar'da yeni bir devlet hastanesi yapılması için yatırım planına aldığını; ancak büyükşehir ve Seferihisar Belediyesinin 1,5 yıldır bir parselasyon çalışmasını yapamadığını öne süren Başkan Sürekli, "Hastane yatırımımız bile onların keyfini bekliyor. Bırakın yeni yatırımlar yapmayı, yapacağımız yatırımların önünü açacak düzenlemeleri yapmaktan acizler. Ya da art niyetliler. Bakın TOKİ'nin Türkiye'de 100 bin konutu kapsayan projesi kapsamında, Camikebir Mahallesi'nde 1. ve 2. bölgeler projesi ile 2+1 nitelikli 708 adet ve 3+1 nitelikli 314 adet olmak üzere toplamda bin 22 adet konut yapımını hızla sürdürüyor. İçerisinde iki cami ve iş yerleri mevcut. Kısa sürede tamamlanacak; ama Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olmasına rağmen buradan Sığacık'a giden 5.7 km'lik yolu yapamıyor. Bu yol, aynı zamanda, Seferihisar'ın trafik yükünü alacak, şehir merkezine girmeden, Sığacık bölgesine ulaştıran yoldur. Bu yolun acilen yapılması elzemdir" dedi.

Sürekli, “Borç yiğidin kamçısıdır, derler. Derler; ama, ortaya bir eser çıkarmak için borçlandıysanız. Seferihisar ve ardından İzmir; borç ödeme bahanesiyle, sözde işler gerekçesiyle, ‘sat-sav-yok et' yönetim anlayışının elinde kıvranmaktadır. Belediyenin 13 yıllık borç sarmalı aynı. Belediye çalışanlarının durumu aynı. Alınan otopark vergilerine rağmen otopark sorunu aynı. Sokakların, yolların hali aynı. İlçe Soyer'in mirası olarak sırtında çile yumağı taşıyor. Üç mandalinalı göstermelik festivaller dışında Seferihisar'a tek bir eser kazandırmadan, temel sorunlarını çözmeden; bisiklet yolunu bırakın, yaya ve araç yollarına bir karış asfalt atmadan, alt yapısını bir metre dahi yenilemeden kendisini büyükşehir başkanlığına taşıyan Soyer, şimdi taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışıyor; ama dönmez. Ekonomik olarak batırdığı belediyenin 170 çalışanını büyükşehire transfer ederek, Seferihisar'ın mallarını bu kez büyükşehir olarak satın alıp kaynak oluşturmaya çalışarak olmaz. Bunun ilçede oluşturduğu enkazı ortadan kaldırmayacağı gibi İzmir için de korkulu bir gelecek anlamı taşıdığı ortadadır" diye konuştu.

"Seferihisar'da, Seferihisar'a ait hiçbir şey bırakmayacaklar"

CHP'li Seferihisar Belediyesini eleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "2019 seçimlerinden bu yana, yine aynı tablo yaşanıyor. Sığacık, Payamlı, Camikebir ve Doğanbey Mahallelerinde bulunan belediyeye ait 12 taşınmazı, borç ödeme gerekçesiyle toplam 33 milyon 468 bin TL'ye satmışlar. Bunun bir sonu yok" dedi.