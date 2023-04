AK Parti İzmir, adaylarını tanıttı

AK Parti İzmir'in milletvekili aday tanıtım töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'den rekor oy alacaklarını belirtirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da terör örgütleri üzerinden Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir'in milletvekili adayları, Balçova'da bir otelde düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, alan yerli otomobil TOGG ile giriş yaptı. Aracın şoför koltuğuna ise Kasapoğlu oturdu. Törende Kasapoğlu, “Milli mücadelenin sembol şehri; gençliğin, sanayini, alın terinin sembol şehri olarak İzmir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönem başkanlığına en güçlü şekilde ‘Evet' diyecek. 14 Mayıs'ta da hizmet çıtamızı yükseltmek adına Cumhur İttifakı'nı rekor oyla iş başına getirecek” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “40 bin insanımızı şehit eden, birçok istikrarsızlığa sebebiyet veren terör örgütü elebaşları, Millet İttifakı'na olan desteklerini ifade ediyorlar. 7‘li koalisyon içinden, cumhurbaşkanı adayı ya da yetkililerinden ‘Siz kimsiniz? Biz burada bir siyasi mücadele yapıyoruz. Sizin açıklama yapmaya hakkınız yok. Kandil'i başınıza yıkarız' lafını duydunuz mu” diye sordu.

“Herkesin gönlüne dokunacağız”

Aday tanıtım toplantısında teşkilata hitap eden Kasapoğlu, “Bizler ‘Ya Allah bismillah' dediğimiz bu süreçte dünyada eşi benzeri olmayan yeni bir destanı yazmanın inancı içerisindeyiz. Bugün İzmir olarak davamızın mensubu kardeşlerimizle birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. Türkiye'deki adalet anlayışı, istikrarı, gelişimi ve dinamizmi daha üst çıtalara taşımak için yeni bir başlangıç yapıyoruz. 30 günlük süreç kaldı. 30 gün boyunca siz değerli dava arkadaşlarımızla el ele vereceğiz. İzmir'de girilmedik ev, girilmedik gönül, açıkladık kapı bırakmadan ak davayı herkese anlatacağız. Herkesin gönlüne dokunacağız. İzmir'de en genç kadroyla güzel İzmir'in huzurundayız, emrine amadeyiz. İzmir'in, Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok” diye konuştu.

“85 milyonu kucaklamak için ‘Bismillah' diyoruz”

Kasapoğlu, “Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz, beraberce ‘Bismillah' diyoruz. Daha aydınlık yarınlar, daha güçlü bir İzmir ve Türkiye için ‘Ya Allah' diyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, kılığına, kıyafetine, ideolojisine, meşrebine bakmaksızın 85 milyonu kucaklamak için ‘Bismillah' diyoruz. Sanayisinden eğitimine; sağlığından altyapısına; gençlik yatırımları ve sporuna kadar bu ülkenin şahlanışı için ‘Bismillah' diyoruz. 85 milyonun kardeşliğini, bu vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü ilelebet payidar kılmak için ‘Bismillah' diyoruz” sözlerine yer verdi.

“O ışıklar insanlığı aydınlatıyor”

“21 yıl önce Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denilerek dünya lideri Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yeni bir dönem başladı” diyen Kasapoğlu, o dönemki seçimde “Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın” dediklerini hatırlatarak şöyle konuştu: “21 yıldır Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile o ışıklar bu ülkeyi, bu milleti, insanlığı aydınlatıyor. Hamdolsun, 21 yıllık süreçte sanayiden teknolojiye; sağlıktan spora her alanda pek çok açılımı gerçekleştirdik. Birilerinin hayal dahi edemeyeceği yatırımları omuz omuza vererek bu aziz milletin emrine amade kıldık. 14 Mayıs'ta inşallah 85 milyon, 81 vilayet, tüm dünyaya öyle güçlü bir mesajla haykıracak ki; 21 yıl önce yakılan bu ışık, 14 Mayıs'tan itibaren tüm insanlığa aydınlık olmaya, umut olmaya devam edecek.”

“14 Mayıs virajı çok elzem bir viraj”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “AK Parti'nin 5. dönemini geride bıraktık. 25. dönemi de sayarsak 6 dönemi geride bıraktık. Bu kardeşiniz 2006'da gençlik kollarında AK Parti'de siyasete başladı. Sonra gençlik kolları başkanı oldum. 6 dönemin 4'ünde aday olarak sizlerle bulunma imkanım oldu. 4 dönem sonunda partimizin 3 dönem kuralını sonuna kadar uygulamasını savunarak bugün huzurunuzda milletvekili adayı olarak bulunmuyorum. 12 yıllık vekillik dönemim sonunda mutlaka eksiğimiz olmuştur ama mümkün olduğunca hem teşkilatımızın hem de İzmir'in taleplerini yerine getirmeye, vazifemi yapmaya gayret ettim. İnşallah yepyeni başlangıçların arifesindeyiz. 14 Mayıs virajı hem İzmir hem de Türkiye için çok elzem bir virajdır. Bu virajı hep birlikte almak ve ileriye dönük hedefleri koymak mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar aday ve vekil olarak nasıl sahada canla başla mücadele verdiysek bundan sonra da yine beraber olacağız. Sokak sokak, ev ev gezmeye devam edeceğiz. İzmir'in meselesi, bakanımız ve milletvekili adaylarımız ile milletvekillerimiz ile bizim meselemiz olacak. her birini çözüme kavuşturmak için uğraşmaya devam edeceğiz. Belediye başkanlarımız, vazifelerini en iyi şekilde yapıyor. Biz onların işerini kolaylaştırmaya edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye için kaos vaat ediyorsunuz”

Seçim çalışmalarında en büyük vazifenin teşkilat mensuplarına düştüğünü söyleyen Dağ, “İzmir'in her sokağında bundan sonra da izimizin olması gerekiyor. 14 Mayıs önemli bir viraj. Bu siyasal süreçte bir dönem yaşıyoruz ve bakıyoruz ki bu dönemde birileri 14 Mayıs'a ne kadar önem verdiklerini yaptıkları açıklamalarla dile getiriyorlar. Seçimler için neredeyse her gün terör örgütü mensupları tarafından açıklama yapıldığını görüyoruz. 40 bin insanımızı şehit eden, birçok istikrarsızlığa sebebiyet veren terör örgütü elebaşları, Millet İttifakı'na olan desteklerini ifade ediyorlar. 7‘li koalisyon içinden, cumhurbaşkanı adayı ya da yetkililerinden ‘Siz kimsiniz? Biz burada bir siyasi mücadele yapıyoruz. Sizin açıklama yapmaya hakkınız yok. Kandil'i başınıza yıkarız' lafını duydunuz mu? 14 Mayıs'tan sonrasını Öcalan'a özgürlük süreci olarak ifade ediyorlar. FETÖ'cü kaçaklar, vatansızlar, dünyanın her bir yerinden ‘15 Mayıs'a bilet aldık' sözleri ifade ediyorlar. Bunların neyi kastettikleri belli. Bu medet umulanlar bunlara bir laf söyleyebiliyorlar mı? Erdoğan'a söylediklerinin onda birini söyleyebiliyorlar mı? İzmir, bu seçimde sizi sandığa gömecek. 15 Mayıs'tan sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Siz 15 Mayıs'tan sonra nasıl Türkiye vadediyorsunuz. Açık ve nettir; Türkiye için kaos vaat ediyorsunuz ama biz buna fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

“O mücadeleyi en iyi yaşayan Çelebi'dir”

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mehmet Ali Çelebi niye AK Parti'de diye soranlar, bugün bir mücadele yürütüyoruz. O mücadeleyi en iyi yaşayan Çelebi'dir. CHP ona laf söylerken kendilerine dönüp baksın. Kendileri kimlerle birlikte? 14 Mayıs günü en doğru cevabı bu millet size verecektir. Gösterdikleri adaylara hiç girmeyeceğim. Gerçekten çok önemli ve kritik seçime gidiyoruz. Son yaşadıklarımız bunu farklı noktaya götürdü. 7'li masa, kaos vaat etmektedir.”

“Terör uzantısı iki parti var”

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Eyüp Kadir İnan, şöyle konuştu:

“Bugün hep birlikte yeni bir soluk, yeni bir heyecanla ‘İzmir için hemen şimdi' diyerek buluştuk. İlk günkü coşku ve istekle buluştuk. Sizlerin huzurunda çok çalışacağıma söz veriyorum. Sizleri mahcup etmeyeceğimize söz veriyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Dünümüzle ve bugünümüzle, teşkilat neferlerimizle güçlüyüz. 14 Mayıs'ta bu gücümüz ve birlikteliğimizle hep birlikte başaracağız. Biz bu kadar birlik ve beraberlik içerisindeyken karşımızdakilerin durumunu da tüm milletimiz görüyor. Onlar hırslarının peşinde. Bu memlekete söyleyecekleri en ufak bir şey yok. Gençlere dokunacakları hiçbir şey yok. ‘Terörist aklama partisi hangisi?' diye sorsak Cumhuriyet Halk Partisi çıkıyor. Terör uzantısı iki parti var; biri HDP'dir, biri CHP'dir. 7'li koalisyon seçmen iradesine ipotek koyarak bir neticeye ulaşacağını sanıyor. 14 Mayıs gecesi, balkonda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyince rüyalarından uyanacaklar.”

“Bizim de yüreğimizde olan bir seçim olacak”

Aday tanıtım toplantısına katılan Azerbaycan Milli Meclisinin 6. dönem milletvekili Ehliman Emiraslanov, “Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği, dostluğu, bugünleri inşa etti. Dünyada Azerbaycan ve Türkiye gibi birbirine dost olan ülke görmek mümkün değil. Türkiye'nin kederi ve sevinci Azerbaycan'ın kederi ve sevincidir. Azerbaycan'ın en ağır gününde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanında oldu. Biz Türkiye'nin yaptığı işlerden gurur duyuyoruz. Böyle bir lideri olduğu için gurur duyuyoruz. Eminim ki bizim de yüreğimizde olan bir seçim olacak” sözlerine yer verdi.

“CHP'nin sadece kendi başına tuttuğu bir şemsiyesi var”

Asrın felaketini yaşamış bir Türkiye olarak seçime gidildiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Yaralar büyük, işimiz çok. Gücümüz ve hedefimiz büyük ve Türkiye'nin geleceğini ve İzmir'i iş bilmez ellere bırakma lüksümüz yok. Bugün iktidarda olsalar; ne deprem bölgesinde attığımız temellerin duvarlarını örebilirler ne bugüne kadar yaptığımız yatırımlara sahip çıkabilirler ne de tek somut iş üretebilirler. Milletimiz bu kısırlığa, bu altı boş vaatlere prim vermeyecektir. Milletimiz; bu dili uzunların, sözüne itibar edilmezlerin, dikili ağaçları olmayanların sırtlarında kambura dönüştüreceği hizmet mahrumiyetine geçit vermeyecektir. Biz bugün verdiğimiz her sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşarken, milletimiz ve İzmirli hemşerilerimiz de bunu görürken, ‘Hükümetten alacağımız var' demek, hesap kitap bilmemektir. Başını kuma gömmektir. Bu şehri çeyrek asırdır yöneten CHP'nin sadece kendi başına tuttuğu bir şemsiyesi var. Hepsinin elinde bir nalıncı keseri var. Ne Türkiye ne arka sıradakiler ne de bu şehir umurlarında. İdeoloji siyaseti, algı siyasetiyle top çevirmeye alışmışlar” ifadelerini kullandı.

“Bütçelerini nereye harcadıkları muamma”

20 senede İzmir'e 222 milyar 676 milyon TL kamu yatırımı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Saygılı, şöyle devam etti:

“TOKİ aracılığıyla 30 binin üzerinde konut yaptık, hastaneler yaptık, statlar yaptık, gençlik merkezleri yaptık, tüneller yaptık, yollar yaptık. Eğitimden kültüre, sanayi ve teknolojiden tarım ve ormana kadar her alanda İzmirli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Onların bütçelerini nereye harcadıkları muamma. Biz İzmirli depremzedelerin konutlarını daha bir yıl olmadan teslim etmeye başladık; onların ortaya attığı kooperatif projesi muamma. Milletimiz, kimin eğri kimin doğru kimin fırsatçı kimin iyi niyetli kimin çalışkan kimin gösteri ustası olduğunu görüyor. 15 Mayıs'ta eğriler, fırsatçılar ve gösteri ustaları gerekli cevabı alacak. Cumhur İttifakı yine tarih yazacak.”

“Ayrımsız herkese dokunacağız”

İzmir adaylarının her birinin memleket sevdalısı olduğunu dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

“İzmirliler gönül rahatlığıyla, asla tereddüt etmeden kendilerini temsil etmesi için bu kadroya ‘Evet' diyecektir. Çünkü bu kadro, icraatin ve millete hizmetin tek adresi AK Parti'nin adayıdır. Adaylarımıza dil uzatan devşirmecilere bakalım bir de; kimi cumhuriyete ve partisini kuran Atatürk'e ‘Irkçı' diyor, kimi terörle mücadelenin karşısında duruyor, kimi toplum değerlerinin değil aykırıların savunuculuğunu yapıyor, kimi ‘PKK terör örgütü değildir' diyor. Bir şehit yakınına küfür edeni birinci sıradan aday yapan bir ittifak, ancak şer ittifakıdır.”

Saygılı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Çok çalışacağız. Ayrımsız herkese dokunacağız. İzmir, kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tek izcisi olduğunu, cumhuriyetin tek bekçisi sananların maskesini 14 Mayıs'ta düşürecektir. İzmir, bugüne kadar gördüğü ‘Ne yaparsak yapalım oyunu alırız' muamelesine ‘Dur' diyecektir. İzmirliler basiret ve feraset sahibidir. Kime yetki vereceğini çok iyi bilir. İzmir mührünü, kendisine hizmet olarak dönecek seçenekten; AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan, sözünün eri Recep Tayyip Erdoğan'dan yana vuracaktır.”

Konuşmaların arından AK Parti İzmir'in milletvekili adayları kamuoyuna tanıtıldı.