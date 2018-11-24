AK Parti İzmir İl Başkanı: "MHP ile İzmir'de başarıya ulaşacağız"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde de devam etmesi ve MHP'nin İzmir'de büyükşehir için aday göstermeme kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mevcut durum, teşkilatımızda memnuniyet oluşturdu ve motivasyonu daha da arttırdı. MHP ile birlikte iyi bir çalışma yürütüp, İzmir'de başarıya ulaşacağız" dedi.

Uzun süredir CHP yönetiminde olan İzmir'de, birçok sorunun çözüm beklediğini söyleyerek, 31 Mart'taki yerel seçimin önemine dikkat çeken Başkan Şengül, "Öncelikle, alınan kararın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde de devam etme iradesi zaten güçlüydü. Ama geçtiğimiz dönemde bazı yanlış anlaşılmalar nedeniyle akamete uğramıştı. Cumhur İttifakı iradesinin yeniden güçlü bir şekilde ortaya çıkması, hepimizde memnuniyet oluşturdu. Önümüzdeki süreç içerisinde MHP ile birlikte etkin bir çalışma yapıp, İzmir'in 15 yıllık CHP yönetiminde biriken sorunlarının giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Güçlü bir belediye başkan adayı belirleyerek, Cumhur İttifakı olarak İzmir'de başarılı olacağız" diye konuştu.