AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: "MHP ile aramızda anlaşmazlık ya da kriz yok"

Şengül, “MHP ile aramızda anlaşmazlık ya da kriz yok” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, kulislere yansıyan MHP ile İzmir'de ilçelerdeki adayların belirlenmesi sürecinde, kriz olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İttifak görüşmelerinin genel merkez bazında yapıldığını ifade eden Şengül, "İttifak genel merkez bazın yürütülüyor. Bizim fikirlerimizi alıyor. MHP Genel Merkezi Sayın Şahin'nin, AK Parti Genel Merkezi de bizim görüşlerimizi alıyor. MHP il Başkanıyla birkaç defa bir araya geldik, kendi aramızda görüştük. İl başkanları arasında ittifak görüşmeleri değil, onlar beklentilerini anlattı biz de görüşlerimizi dile getirdik. Aramızda çözümsüzlük, kriz ya da böyle bir anlaşmazlık yok. Doğal olarak MHP İl Başkanı çok ilçede yetki almak ister biz de öyleyiz. Süreçle ilgili normal işleyiş devam ediyor. Sonuçta bu işin bir matematiği var, normal işleyiş devam ediliyor. İlçeler konuşuluyor, her parti kendi meclis üyesi listesini çıkaracak, bunlar birlikte karar verilecek" diye konuştu.

“Ciddiyetten uzak, magazinsel ifadeler''

Şengül, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın “İşbirliği olursa 'İzmir'de Cumhur İttifakı'na karşı 30 ilçeyi alırız" şeklindeki açıklamasına ise “Bu söylemler ciddiyetten uzak, magazinsel ifadeler. Bunlara cevap verme gereği duymuyorum” değerlendirmesinde bulundu.