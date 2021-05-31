AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Şovu bırakın, trafiğe bakın"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in trafik soruna ilişkin bir açıklama yaparak, yerel idareye çağrıda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal medyada da tartışma konusu olan yeni otobüs alımı duyurusuna gönderme yaparak, "Yeni otobüsler elbette hayırlı olsun; ama yapılan PR çalışması, tıpkı İzmirlilerin olduğu gibi bizim de dikkatimizi çekti. Şehir merkezindeki trafik çilesine ve çözüm çağrılarına kayıtsız kalanların, mizah dahi sayılamayacak bir dille otobüs tanıtımı yapmasını çok yadırgadık" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in trafik soruna ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan Sürekli, sosyal medyada tartışma konusu olan yeni otobüs alımı duyurusunu hatırlatarak, "Yeni otobüsleri trafiği can çekişen İzmir'in sahil boyuna dizerek, işi şova döktüler. Şovu bırakıp, trafiğe bakma zamanları geldi de geçiyor çünkü, İzmir trafiğinde de tablo, arka arkaya dizdikleri otobüsler gibi" dedi.

Sürekli, "Sosyal mesafe hak getire, tehlike büyük. AK Parti 19 yıldır İzmir'e dev ulaşım yatırımları gerçekleştirdi. Şehir içi trafik halen nefes alıp verebiliyorsa, bu bizim yatırımlarımızladır. Sorunları halının altına süpürerek, AK Parti'nin İzmir'e 19 yıldır yatırım yapmadığını söyleyerek kılıf bulmaya çalışmaları gerçekten abesle iştigaldir" diye konuştu.

"Şehir içi ulaşım felç olmuştur"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, her gün sahada ve vatandaşlarla birlikte olduğunu vurgulayarak, "İzmirliler gerçekten isyanda. Bu isyan kendilerine de yansıyor aslında ama duymuyorlar. İzmir'de çarpık kentleşme, altyapı gibi şehir içi trafik sorunu da kronik bir hal almıştır. Bunların ceremesini topyekûn çekiyoruz. Muhatabı tabi ki yerel idaredir. Çözümü için adım atmak yerine siyasi hezeyan oluşturmak, duymamazlıktan gelmek, sorumluluktan kaçmaktır. Şovlarla vatandaşların gözünü boyamak da işe yaramayacaktır. Şehir içi ulaşım felç olmuştur. Ana arterler, kavşaklar, alışveriş merkezlerine ulaşım yeniden masaya yatırılmalı. Üst üste asfalt atmak sorunu çözmüyor. Bir türlü başlayamadıkları battı çıktılar için düğmeye basmalılar. Yerel idarenin gerçekçi sorunlar üretmesini bekliyoruz” diye konuştu.

İzmir ulaşımı ve altyapısına 29,13 Milyar TL'lik yatırım

AK Parti hükümetlerinin İzmir ulaşım ve alt yapısına 19 yılda 29,13 milyar TL'lik yatırım yaptığını belirten İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir, merkezi idaremizin devasa ulaşım yatırımlarından payına düşeni aldı, alıyor. Üstelik yerel idarenin engellemelerine, itirazlarına rağmen yaptık. Konak Tüneli'ne itiraz ettiler; ama biz yaptık. Konak Tüneli olmasaydı, şehir merkezine ulaşımın halini bir düşünsünler. Buna rağmen, üstlerine düşeni yapmadıkları gibi ortaya çıkıp, bir çivi dahi çakmadılar demekten hicap duymuyorlar" dedi.

"İzmirlilerin hayatını kolaylaştıran yatırımlarımızı yok saymak, vicdan işi değildir"

Başkan Sürekli, İzmir'i diğer şehirlere bağlayan yolları 521, ilçe, belde ve köylere bağlayan yolları 355 km'ye çıkararak, İzmir kara yolunu bin 627 km'ye uzattıklarını açıkladı.

Şehirler arasında olduğu gibi, şehir içi trafiğe de nefes aldıracak büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “İzmir Çevre Yolu'nun değerini ve önemini, son yıllarda çekilmez hale gelen trafikte hep birlikte görüyoruz. Şehir içinde alternatif yol yapılmadığı için, mevcut çevre yolu bile İzmir trafiğini kaldıramayacak duruma doğru ilerliyor. Bu noktada, İzmir Çevre Yolu'na ek olarak, İzmir şehir içi trafiğinin yükünü alacak ikinci çevre yolu olan İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu çalışmaları hızla devam ediyor. Koridor etüdü, harita alım çalışmaları, yatay düşey hat çalışmaları tamamlanarak onaylandı. ÇED sürecinde, kavşak projeler ve AR-GE hizmetlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Tüm bu çalışmaların 2021 yılı sonu itibari ile tamamlanması hedefleniyor. İnşallah, ikinci çevre yolunu da kısa zamanda bitirip, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yaklaşık bir buçuk yıl önce, ikinci çevre yolu gündeme geldiğinde, nereden, nasıl geçeceği belli bile değilken, 'Ağaç katliamı olacak' diye algı yaparak karşı çıkmışlar, 'Biz alternatif yol yapacağız' demişlerdi. Aradan geçen zaman da gördük ki, yerel idare, alternatif yol yapmayı bırakın, proje bile ortaya koyamadı. Manisa-İzmir ulaşımını 15 dakikaya indiren Sabuncubeli Tüneli'ni, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu hayata geçirdik. İzmir-İstanbul Otoyolu gibi devasa bir yatırımla İstanbul-İzmir arası 3.5 saate indi. İzmirlilerin hayatını kolaylaştıran yatırımlarımızı yok saymak, vicdan işi değildir" dedi.

Sürekli, "İzmir'in toplu taşımasına, raylı sistem ağına verdiğimiz destekler, İZBAN gibi örnek bir proje ortadadır. İzmir metropolünü olduğu gibi, ilçelerle ulaşımı da hızlı ve güvenli bir hale getiren İZBAN'ı es geçemezler. Günde ortalama 1 milyon yolcu kapasitesine ulaşan bu yatırım, Ulaştırma Bakanlığı'mızın destekleriyle hayata geçirilmiştir ve İzmir'in göz bebeğidir. Güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşımı 19 yıldır İzmir'in hakkı olarak görüyoruz ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yerel idareye de düşen şehir içi ulaşımı yeniden dizayn ederek İzmirlilerin çilesine son vermektir" diye konuştu.