AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, teşkilata seslendi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca'da bölge mahalle başkanları toplantısı yaptı. Konak, Karabağlar, Buca, Narlıdere, Bornova'daki mahalle başkanları ile bir araya gelen Başkan Sürekli'nin gündeminde, 2023 ve 2024 seçimleri vardı. Parti organizasyonunda mahalle başkanlığının önemini vurgulayan Sürekli, "Sizler; milletle buluşmamızın, davamızın en güçlü köprülerisiniz. Performansınız çok önemli. Ülkemizin ve şehrimizin kaderini belirleyecek 2023, 2024 seçimlerinde, başarıya gidecek yolun sorumluluğu hepimizin omuzlarınızda. Bizler, söz konusu millet ve memleketse gözümüzü kırpmadık. 19 yıllık istikrarlı yolculuğumuzun sırrı budur" dedi.

30 ilçede yürüttükleri eş zamanlı saha çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'e hizmet ve yatırım yapma gayreti içinde olduklarını belirtti. AK Partinin tutum, yaklaşım ve hizmetlerinin halka doğru anlatılması; gölge düşürmek, aksi algı oluşturmak isteyenlere prim verilmemesi için teşkilatların tüm kademelerine büyük görev düştüğünü vurgulayan Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü,

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; birilerinin yalanı, yanlışı peşinden sürüklenmeyeceğiz, başkalarının peşinden gitmeyeceğiz, kendi gündemimizi oluşturacağız. O gündem de milletin gündemidir. İzmir'in gündemidir. İzmir'in caddelerinin, sokaklarının, evlerinin gündemidir. Hemşerilerimizin iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya devam. Sonuç odaklı iletişimi esas alacağız. Sağlamasını yapacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi, partisini, kimliğini, inancını sorgulamadan herkesi kucaklayacağız."

Siyasette teşkilat içi uyum ve başarının alana da olumlu yansıyacağını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Biz kendi içimizde ne kadar uyumlu olursak, milletimizle de güvenli ve verimli bir ilişki içinde oluruz. Bizim uyum ve başarımız, halka da yansır. ‘Ben' değil, ‘biz' diyen, birilerinin ötekileştirdiğini kucaklayan, ihmal ettiğine elini uzatan olmalıyız. İzmirliler, CHP'li yerel idareden memnun değil, hizmetten yoksun, mutsuz. Bunu hepimiz görüyoruz ve şahit oluyoruz. İzmir tercihlerinde bir kırılma noktasına yaklaşıyor. Bunu sesle isyanla dile getirmeye başladılar. Sinerjimizi kaybetmeden, hedeflerimizden sapmadan bu geçiş dönemini sırtlanmalıyız. 2023'te yapılacak seçimlerde İzmir'in her bir köşesini AK Belediyecilikle buluşturmalıyız. Yerel hizmetteki farkımızı da göstermeliyiz. Burada, bizlere düşen birliğimize, dirliğimize sahip çıkmak" dedi.

Bölge mahalle başkanlarının da söz alarak tespit ve önerilerini dile getirdiği toplantı büyük bir coşkuyla geçerken, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, muhalefetin erken seçim çağrılarını da değerlendirdi, teşkilata ‘yolunuza bakın' uyarısında bulundu. Sürekli konuya ilişkin şunları söyledi:

"Erken seçim isteyenler, gittikleri her sandıkta mağlubiyet yaşayanlardır. Ders almaya doymayanlardır. Biz oralı olmayacağız. Onlar isteyedursun, biz yolumuza bakacağız; çünkü, bizi farklı yapan bu. Önceliğimizin millet olması, hizmet olması. Rüyalar âleminde değil, gerçekler âleminde yaşıyor olmamız. Yalana, haksızlığa kayıtsız kalmadan; halkımıza doğrusunu anlatarak, kendi işimize bakacağız. AK Parti; tüm kademeleri ile gönül insanlarının, dava insanlarının çatısıdır. Bu çatıyı güçlendirmek için çalışmaya devam."