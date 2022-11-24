AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Karşıyaka Stadı göndermesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Karşıyaka ilçesindeydi. Önce bölge ilçe başkanlarıyla toplantı yapan, ardından kurum ve kuruluş ziyaretleri ile üye buluşmaları gerçekleştiren Sürekli, Karşıyaka Stadı ile ilgili eleştirilerde bulundu, "Biz yapamıyoruz' desinler, olsun bitsin. ‘Karşıyaka Stadını biz yapacağız', dediler; ama sürekli bahane üretiyorlar. Projenin mimarına taktılar. Bu stadı yapmak için hiçbir engelleri yok" diyerek tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Karşıyaka ilçesini ziyaret etti. Burada; Konak, Buca, Çiğli, Menemen, Narlıdere, Kemalpaşa, Bornova, Bayraklı, Karabağlar ve Karşıyaka'nın ilçe başkanları ile bir araya gelen Sürekli, 2023 seçimleri ile ilgili görüşmeler yaptı.

Kurum ve kuruluş ziyaretleri ile üye buluşmaları gerçekleştiren Sürekli, Karşıyaka Stadı'nın yapım sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Karşıyaka Stadı üzerinden eleştirdi: "Ne istediklerini de ne yaptıklarını da bilmiyorlar"

Başkan Sürekli, "Diyelim ki mimar dediği gibi yaptı ve projenin telif hakkından vazgeçti. Yeni gelen mimar da aynı projeyi uygulamak zorunda. Bunu bilmiyorlar mı? Belediyelerce stat yapılmasın diye açılan davalar, bakanlığın hazırlattığı ve kendilerine teslim edilen projeler üzerinden kazanıldı. Aynısını uygulamalılar aksi halde yeni projelerle yeni dava hakları doğar. Bu da büyük zaman kaybıdır. Ne istediklerini de ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Mimar, bakanlığa bağlı olarak ilk ihaleye esas projeyi hazırlamıştır. Bakanlık, neden daha arsanın tahsisini almaktan imtina eden belediyeye bu aşamada mimar değişikliği için muvafakat versin" dedi.

"Biz yıllar önce Karşıyaka Stadını yapacaktık; ama engellediler"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şöyle devam etti:

"Her zaman olduğu gibi yine dile getiremiyorlar. Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ'ın da yoğun gayretleriyle bakanımızın da katıldığı, tüm tarafların hazır bulunduğu toplantıya basın da geniş yer verdi. ‘Verin biz yapalım', diyen onlar. ‘Madem istiyorsunuz, buyurun yapın' diyerek arsa tahsis protokolünü ve mimari projeyi kendilerine gönderen de bakanlığımız. Sonra ne mi oldu? CHP'li Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyeleri kendi gerçekleriyle baş başa kaldı. Gerçek şuydu; 15 bin 600 kişilik stadın sadece sosyal tesis ve otoparkının maliyeti yaklaşık 800 milyon TL. Belediyede böyle bir para yok. Türkiye ve dünyada 50'nin üzerinde stat projesini hayata geçiren, deneyim ve başarısı sabit olan böyle bir mimar grubu ile yola çıkıldığı için teşekkür etmeleri gerekirken onlar, ‘Bu gitsin, başkası gelsin' derdinde. Sanki, bütün mesele buymuş gibi. Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi risk almamak adına, dar alanda kısa paslaşmalarla işi yokuşa sürerek adres şaşırtıyor. En iyi bildikleri taktik. Aslında ne büyük acizlik. Biz yıllar önce Karşıyaka Stadını yapacaktık; ama engellediler. Alsancak ve Göztepe Statlarını nasıl yaptıysak Karşıyaka Stadını da yapacaktık. Bizi engellediler sonra da çıkıp ‘Biz yapacağız' dediler. Hem engellediler hem de yapmıyorlar. Bütün kusurlu kendileri. Onları yalanları ile baş başa bırakıyoruz."