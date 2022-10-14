AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den TOKİ ziyareti

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, il ve ilçe ana kademe kadın ve gençlik kollarının katılımıyla, gönül seferberliği programları çerçevesinde karınca modeli saha çalışmasını Kemalpaşa'da yaptı. Çambel Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat alanına da giden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 1. etap 679 konutun yılbaşına kadar tamamlanacağını, 2. ve 3. etabın ise 2023 yılı içinde tamamlanacağını müjdeleyerek, "AK Parti, sosyal devlet olmanın gereğini 21 yıldır yerine getiriyor. Bunu, icraatlarımızla ortaya koyduk. Her vatandaşımızın barınma hakkını gözettik. TOKİ marifetiyle milyonların ev ve iş yeri hayalini gerçek kıldık" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, karınca modeli saha çalışmasını Kemalpaşa'da gerçekleştirdi. İl Başkanlığının periyodik olarak her hafta gerçekleştirdiği program çerçevesinde, yaklaşık 300 kişilik bir kadro, Kemalpaşa'nın dört bir yanında ziyaretlerde bulundu. Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Caddesi esnafı ile buluşan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kemalpaşa kurucu İlçe Başkanı Ahmet Bektaş, önceki dönem Kemalpaşa Belediye Başkanı Yakup Karaca'ya da vefa ziyaretleri gerçekleştirirken, Kemalpaşa Gümüşhaneliler Derneğine konuk oldu.

Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Ramazan Soytürk'ü ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi alan Sürekli, Çambel Mahalleleri sakinleriyle de bir araya geldi.

Halkın sorunlarını dinleyerek ilçedeki yatırımlarından söz eden Sürekli, “Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım'ın öncülüğünde devam eden lojistik merkezi projesi, Kemalpaşa'dan açılacak dev bir kapı niteliğinde. Yiğitler Barajı, buradaki tarım üreticisinin yüzünü güldürecek büyük bir yatırım; ayrıca KOSBİ bünyesindeki sanayi kuruluşlarının da su ihtiyacını karşılayacak. Orman Köylülerini Kalkındırma Projesi (ORKÖY) çerçevesinde verilen hibe ve desteklerle yıllardır çiftçimizin yanındayız. Nerede bir üretim varsa, orada AK Parti vardır. Kemalpaşa, bunun kıyasını yerel hizmetler için de yapıyor biliyoruz. 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtireceğiz, 2024 yılında da ilçemiz yeniden AK belediyecilik diyecek.”

Kemalpaşa İlçe Başkanlığı teşkilat buluşmasının ardından önceki dönemlerde görev yapmış ilçe ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, daha sonra TOKİ konut alanını ziyaret etti.

"TOKİ girişimi, Cumhuriyet tarihinin kanayan yarasına merhem olmuş bir girişim"

Toplamda 90 dükkan ve bin 703 konutluk projenin 679 adet konut, 13 adet dükkan, birer adet ilköğretim ve ortaokul, 1 adet cami, arıtma ve su deposunun bulunduğu 1. etabın yıl sonuna kadar tamamlanacağını duyurarak şunları söyledi:

"Buradaki projenin 484 adet konut, 63 adet dükkandan oluşan 2. etap için ise hedef 2023'ün ilk çeyreği. 540 adet konut, 14 adet dükkan ve arıtma tesisinden oluşan 3. etap ise 2023 sonuna kadar teslim edilmiş olacak. TOKİ girişimi, Cumhuriyet tarihinin kanayan yarasına merhem olmuş bir girişim. Artan şehir nüfuslarıyla her geçen gün zorunlu hale gelen kentsel dönüşüm ihtiyacı AK Partinin sosyal devlet anlayışı ile karşılık bulmuştur. Bundan İzmir de payını almaktadır. Bugüne kadar İzmir'de TOKİ marifetiyle ev ve eş yeri sahibi olan 23 bin 662 hemşerimiz var. CHP'nin genelde ne yerelde iktidar olduğu dönemlere ilişkin bu alanda bir tek yatırım ya da projeye rastlayamazsınız. Bugün halen bir apartmanlık dönüşüm haberleri, kime ve neye hizmet edeceği belli olmayan kooperatif modelleri ile halkı oyalayan bu zihniyetin zaten sosyal devlet veya sosyal belediyecilikle uzaktan yakından ilgisi yok. Kentsel dönüşüm ve şehirlerin ihtiyacı olan sosyal konut projelerini hayata geçirmek için vizyon gerekir, emek gerekir. Bunlardan mahrumsanız ne başladığınız dönüşümü bitirebilirsiniz ne de yeni adımlar atabilirsiniz. İşte böyle, bir apartmanlık sözde işlerle büyük reklamlar peşinde koşarsınız."

"İlk Evim, İlk İş Yerim" sloganıyla yola çıkarılan ve bugüne kadarki en büyük sosyal konut hamlesi olan projeye gösterilen ilgiye dikkat çeken Başkan Sürekli, şöyle konuştu:

"İlk kez tek seferde 250 bin konutun üretileceği bir proje. Dünyaya örnek bir atılım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum geçtiğimiz günlerde açıkladı. Konut başvuruları 7,5 milyona aşmış durumda. Arsa başvuruları 10 Ekim'de başladı, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Bu hamleyi çok boyutlu değerlendirmek gerekli. Bir kere, en az 100 bin yeni istihdam demek. Ekonominin, ticaretin çarklarının daha hızlı dönmesi demek. 1 milyon insanın sağlıksız alanlardan, dayanıklı, güvenli konutlara taşınması; sosyal bir zeminde yaşama hakkına kavuşması demek. Deprem kuşağındaki ülkemiz için oldukça önemli bir hamle. Öncü nitelikte. Yılbaşından önce arsa tapularının verilmesi, iş yerlerinin ise 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. 25 bin konutun inşa edileceği İzmir'de de projeye yoğun ilgi var. Kemalpaşa'da projenin arsa ayağı çerçevesinde olan bir ilçemiz. Bunları aktarırken başka türlü gurur duyuyorsunuz. Gerçekten heyecan verici, çünkü bu hizmeti sunduğunuz insanlar çok heyecanlı ve mutlu. Bizim hizmet anlayışımızın, icraatlarımızın çıkış noktası da aynası da milletimiz.”