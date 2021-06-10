AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den trafik ve 2. çevre yolu çıkışı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şehir içi trafik sorununun çözümü için “Elimizde sihirli değnek yok” diyerek Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu ile ilgili bakanlığı suçlamasına sert tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sorumlusu olduğu trafik çilesinde de kaçak güreştiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Soyer, 1,5 yıl önce karşı çıktıkları 2. çevre yolu çalışmaları için ‘Bakanlık bir adım atmıyor' diyor ama işleyen süreçten haberleri yok. 2. çevre yolunun ÇED süreci başladı, geçeceği güzergah ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Halk bilgilendirme toplantısı bile yapıldı ancak Sayın Soyer'in haberi yok sanırım. Belli ki Sayın Soyer'in trafik bahaneleri tükendi. 'Elimizde sihirli değnek yok ki' demiş, yol ve alt yapı vaatlerinin maliyetinden söz etmiş. Açıklamalarını neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Türkiye'nin 3. büyük şehrinin belediye başkanı çelişkili açıklamalarla bahane üretmeye devam edecek ve gerçekten sihirli değnek bekleyecekse işimiz iş” diye konuştu.

"Ulaşım yatırımlarımızla şehir trafiğine katkımız ortada"

Sürekli açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Bizim, İzmir ve bölgeye kazandırdığımız ulaşım yatırımları ortada. Bu yatırımlarla şehir içi trafiğe koyduğumuz katkı da ortada. Halen, sorumlusu oldukları şehir içi trafik sorununu çözmek yerine top çevirmeye çalışıyorlar. Trafik sorunu olduğunu kabul ediyorlar ama sorunu çözmek attıkları somut bir adım yok. Soyer 2020 yılının ocak ayında, ‘Ormanlarımızı yok edecek' diyerek, 2. çevre yoluna karşı çıkarken, bugün kendi beceriksizliklerinin tüm faturasını 2. çevre yoluna kesmeye kalkışıyor. Bir de İzmir'i yöneten yerel idare olarak gelinen aşamadan bir haberler. Bakanlığın adım atmadığını iddia ediyorlar. Oysa, ÇED süreci işletilmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 Mart tarih ve 612639 sayılı dağıtımlı yazı ile 15 Nisan tarihinde halkın katılım toplantısı yapılmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 41 km uzunluğundaki güzergâh üzerinde toplam 11 adet kavşak, 13 adet viyadük, 12 adet tünel planlanmıştır. Tüm bunların koridor etüdü, harita alım çalışmaları, yatay düşey hat çalışmaları tamamlanarak onaylanmıştır. Kavşak projeleri ve AR-GE hizmetleri ile ÇED sürecine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup çalışmaların 2021 yılı sonu itibari ile tamamlanması hedeflenmektedir. Görüldüğü üzere ‘Bakanlık bir adım atmıyor' söylemi, söz konusu değildir. CHP'li büyükşehir belediyesi çözemediği sorunların altında kalmaktadır ve günah keçisi aramaktadır.”

"İzmir'i çözümsüzlüğe mahkum ediyorlar"

Soyer'in Alsancak'ta yapmayı vaat ettiği alt geçit için "maliyeti yüksek çıktı" açıklamasına da değinen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Bir siyasetçinin, hele ki bir şehri yönetmeye talip olan kişinin bu kadar hazırlıksız ve afaki söylemlerle yola çıkmış olmasını anlamak mümkün değil. 2 yıl geçmiş, trafik çilesi daha da büyümüş ama en küçük bir adım atılmamış. 'Alsancak battı-çıktı projesinin maliyeti 1 milyar TL, çok yüksek' diyerek zaman kaybetmeye devam. Vadederken yaklaşık bir maliyet çıkarmadınız mı? 2 yıl geçti ne yaptınız, hangi alternatifi ürettiniz? 'Sihirli değneğimiz yok' diyorlar ama kanaatimiz o ki, gerçekten bir sihirli değnek bekliyorlar. İzmir, üst düzeyde disiplinsiz ve plansız bir yerel idareyle karşı karşıya. İzmir'i çözümsüzlüğe mahkum ediyor ve sorumluluktan kaçmaya çalışıyorlar. Dayanaksız, çelişkili eleştiri ve suçlamalarla bir yere varamazlar. Mutlak suretle gerçekçi, samimi adımlar atmaya ve çalışmaya ihtiyaçları var. Biz bir yere gitmiyoruz, buradayız. Çözüm ortaklığına da her zaman hazırız.”