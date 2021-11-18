AK Parti İzmir İl Başkanı tarım sektörü temsilcileriyle buluştu

İzmir'deki ziraat odalarının başkanlarıyla Türkiye ve İzmir tarım yatırımlarını masaya yatıran Başkan Sürekli, "Pandemiye rağmen büyüyen tarım sektörü, kendi kendine yeten bir ülke olduğumuzun gurur veren örneğidir" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Sürekli, ziraat odalarının başkanlarıyla Türkiye ve İzmir tarım yatırımlarını masaya yatırdı.

Başkanların görüş ve önerilerini de dinleyen Sürekli, “Pandemiye rağmen büyüyen tarım sektörü, kendi kendine yeten bir ülke olduğumuzun gurur veren örneğidir. Bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7.5 büyümede tarım politikalarımızın olduğu kadar çiftçilerimizin emek ve çabalarının da payı büyüktür. 19 yılda, ülkemizde ve İzmir'imizde kimilerininki gibi güdük ve tartışmalı değil; somut ve ölçülebilir tarımsal yatırımlar, destek ve hibelerle kısaca özetlenemeyecek kadar çok işe imza attık. Tarımsal yatırımlarımıza ilişkin veriler, tüm eleştirilere karşı da en somut yanıttır” diye konuştu.

"Bugüne kadar, tarımsal kalkınmada sözde kalmayan dev adımlar attık"

Başkan Sürekli, yapılan işlerle ilgili bilgiler vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toprağa can verenler, çiftçilerimiz bizim için hep öncelikli oldu. Her zaman yanlarındayız. Bugüne kadar, tarımsal kalkınmada sözde kalmayan dev adımlar attık. 19 yılda İzmirli çiftçilerimize 17.2 milyar TL, 2006 yılından bu yana makine ve ekipmanlarını geliştirmeleri için 17.6 milyon TL'lik hibe ve yatırım sağladık. Yarısını bakanlığımızın karşıladığı 414 milyon TL'lik kaynakla, 453 ürün işleme ve paketleme tesisi hayata geçirdik. 4 bin 706 kişi buralarda istihdam edildi. Genç Çiftçi projelerin desteklenmesi programında, 573 genç çiftçimize kişi başı 30 bin lira olmak üzere toplam 17,2 milyon TL hibe desteği verdik. Kırsalda Uzman Eller projesinin 4 pilot ilinden biri olan İzmir'de 25 proje, 2,5 milyon TL hibeden yararlandı" şeklinde konuştu.

Sürekli, son iki yılı kapsayan verileri açıklayarak şunları söyledi:

"Karşı karşıya kaldığımız bu zor süreçte çoğu ülke gıdaya erişim konusunda sıkıntılar yaşarken, ülke olarak aldığımız önlemlerle tarımsal üretim ve gıda tedarik zincirinde hiçbir sorun yaşamadık. Bu da kendi kendimize yeterliliğimizin bir göstergesidir. Son iki yılda toplam bitkisel üretim miktarı yaklaşık 9 milyon ton ilave artışla 2020 yılında 126 milyon tonu aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 2020 yılında 6,5 milyon ton mısır üretimi ve 278 bin ton kuru fasulye üretimi ile Cumhuriyet tarihinin üretim rekoruna ulaştık. 2020 yılında 1,2 milyon tonu aşan sertifikalı tohum üretimi ile yine Cumhuriyet tarihinin üretim rekoruna imza attık. Öte yandan üreticilerimize yüzde 75 hibe yoluyla tohum dağıtarak özellikle stratejik öneme sahip ve arz açığı olan ürünlerin ekilmesini sağladık."

"İzmir'e verilen hibenin toplamda 224 milyon TL'ye ulaştığını görüyoruz"

İzmir'in tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğu potansiyel kadar, köklü ve güçlü bir örgütlenme kültürüne sahip olduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bakanlığımızca, ilimizde yer alan 287 kooperatife 2005 yılından bugüne kadar yatırım, rehabilitasyon, kırsal alanda sosyal destek ve işletme kredisi olmak üzere 23,6 milyon TL düşük faizli kredi kullandırdık. Kırsal kalkınma programları kapsamında İzmir'e verilen hibenin toplamda 224 milyon TL'ye ulaştığını görüyoruz. Bütün bu destekler ve daha fazlası sizlerin emeği ile birleşince ilimizin tarımsal hasılası 11.4 kat artarak 15.6 milyar TL'ye ulaştı. İşletmelerimizdeki 785 bin 600 büyükbaş ve 1 milyon 57 bin küçükbaş hayvanın aşılarını zamanında yaparak insan ve hayvan sağlığı açısından oluşacak risklerin önüne geçiyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar; 3 içme suyu tesisi, 30 baraj, 8 gölet, 1 yeraltı depolaması, 40 sulama tesisi, 1 arazi toplulaştırma ve TİGH, 98 taşkın koruma tesisini hizmete aldıklarını söyleyen Sürekli, yıllık 59 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 1 milyon kişiye içme ve kullanma suyu sağladıklarını, orman köylerinde yaşayan 3 bin 845 aileye 60 milyon TL ORKÖY kredisi ve hibe desteği verdiklerini açıkladı.

" Eleştirilere en büyük yanıt, yaptıklarımızdır. Söze hacet bırakmayan yatırım ve desteklerimizdir"

Tarım politikalarını; üreticiden tüketiciye uzanan bir yelpazede, su meselesini de içme suyundan tarımsal sulamaya kadar geniş bir alanda ele aldıklarını belirten Sürekli, ayrıca şunları söyledi:

"Türkiye ve İzmir tarımı böylesini hak etmektedir. Vefakâr çiftçimiz, toprak emekçilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti'nin üretenden yana olan duruşu tavizsizdir. Eleştirilere en büyük yanıt, yaptıklarımızdır. Söze hacet bırakmayan yatırım ve desteklerimizdir. Türkiye'de de İzmir'de de yapılanlar ortadadır. Yeterli midir? Elbette değildir; çünkü, bizim için gelişmenin ve büyümenin sınırları geniştir. Milletimizin ihtiyaçları, talepleri ve mutluluğu için çalışmanın sonu yoktur. Tüm bunlar, yapacaklarımızın garantisi ve müjdecisidir. Kimin ne dediğine değil; milletimizin ne düşündüğüne ne dediğine bakarız. Bugün, tarım alanındaki gelişmeleri sağlayan, köprü olan sektör temsilcilerimiz ile birlikte olmaktan mutluyuz. Görüş ve önerileriniz bizim için çok değerli. Hepsinin tek tek takipçisi olacağımızdan şüpheniz olmasın."

Oda başkanlarını temsilen söz alan Selçuk Ziraat Odası ve İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı da, Başkan Sürekli'yi 3 ay önce ziyaret ettiklerini hatırlattığı konuşmasında, "Sizi ziyaret ettiğimizde çiftçilerimizin sorun ve talepleriyle yakından ilgilendiniz. Size ilettiğimiz konuları bir üst makama anlattınız. Sorunlarımızın çoğunu çözüme kavuşturdunuz. Sizinle direk görüşmemiz daha etkili oluyor” ifadelerini kullandı.