AK Parti İzmir İl Başkanlığına Bilal Saygılı atandı

AK Parti İzmir İl Başkanlığından milletvekili aday adayı olmak için istifan eden Kerem Ali Sürekli'nin ardından boşalan koltuğa Bilal Saygılı atandı.

25. ve 26. dönemde AK Parti İzmir Milletvekilliği görevini yapan ve 4 yıldır partisinin İzmir il başkanlığı görevini yürüten Kerem Ali Sürekli, 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek seçimlerde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmişti. İstifanın ardından boşalan koltuğa MÜSAİD İzmir'in eski başkanı Bilal Saygılı atandı.