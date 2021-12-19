AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: "Kazada 56 vatandaşımız etkilendi"

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonrası kısmi göçük nedeniyle hastanelerde yaralıları ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 56 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Nasır'a eşlik eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaralananların birçoğunun taburcu edildiğini söyledi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 22 işçi, adreste hazır şekilde beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ardından ambulanslar ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti.

AK Partili Nasır: "Kazada 56 vatandaşımız etkilendi"

Kınık, Bergama ve Soma'da hastanelerde tedavi gören madencileri ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Nasır, "Yaralılarımızın bulunduğu bütün hastaneleri, belediye başkanlarımızla birlikte dolaştık. Hamdolsun durumu ağır olan bir vatandaşımız yoktur. Olayla ilgili tahkikatlara devam edilmektedir. Meydana gelen olaydan ötürü 56 vatandaşımızın etkilendi. Bunlardan 15'i Bergama, 13'ü Kınık ve 32'si de Soma Devlet Hastanesinde tedavi görmekte. 2 kardeşimiz de tedbiren, yanıklarda iz kalmaması amacıyla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan bazı kardeşlerimiz tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Çok şükür ağır yanığı bulunan ya da ağır yaralı olan herhangi bir vatandaşımız yok. Tahmin ediyorum ki, sabah saatlerine kadar büyük kısmı da taburcu olacaktır. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Olayda ihmal olup olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunan Nasır, "Orada olayı yaşayan kardeşlerimizle de görüştük. İlgili adli makamlarla da çalışma yürütülüyor. Olay hakkında adli soruşturma başlatılmış durumda" açıklamasında bulundu.

Meydana gelen kazayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "İlçemizde bulunan özel bir maden firmasında yaşanan kaza ile ilgili 56 vatandaşımız etkilendi. Sayın vekilimizin dediği gibi 2 vatandaşımız İzmir'deki hastaneye sevk edildi. Bu vatandaşlarımızın da yanık izi kalmaması için tedbiren sevki gerçekleştirilmiştir. Hafif ve orta derece yanıkları bulunan vatandaşlarımız, tedavilerinin ardından evlerine taburcu edildi. Tedbiren Kınık, Bergama ve Soma Devlet Hastanelerinde yatan hastalarımız mevcut. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirici. İlçemize ve bölgemize geçmiş olsun diliyorum" dedi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise, "Çok şükür bu kazada herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Yaralı 56 vatandaşımızdan ayakta tedavisi görenler taburcu edildi. Yatakta tedavisi görenler de yarın taburcu olacaklar. Umarım bu tarz kazalar bir daha yaşanmaz" diye konuştu.