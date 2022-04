AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: "Talep ve sorunları formülize ederek çözüme kavuşturacağız"

İzmir'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un AK Parti İl Başkanlığı'nda depremzedeler ile yaptığı toplantının ardından İZDEDE Başkanı Haydar Özkan ile birlikte kameraların karşısına geçen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, gelinen noktada talep ve sorunların formülize edilerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlar için geldikleri İzmir'de, AK Parti İl Binasında depremzedeler ile bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ve İZDEDA Başkanı Haydar Özkan basın açıklamasında bulundu. Nasır yapmış olduğu açıklamada, depremzedelerin talep ve sorunlarının formülize edilerek kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

“Yılsonuna kadar 5 bin 50 konut hak sahiplerine teslim edilecek”

30 Ekim depreminin akabinde AK Parti Milletvekilleri olarak sahadaydık diyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, “O acılı günden sonraki süreçte her günün kendi bulunduğu sürece ait sorunlar oluştu. İlerleyen süreçte devletimiz hızlı bir şekilde hareket ederek aradan geçen 1,5 yıllık bir sürede 650 konutu teslim etti. Proje alanlarından Rıza Bey apartmanı olarak ifade ettiğimiz yerde bina sakinlerinin talepleri doğrultusunda gelişen proje değişikliğinden dolayı süre biraz uzadı. Mayıs ayı sonunda bin 391 konut, 353 iş yeri proje alanlarında, rezerv alanlarında da yine mayıs ayında 397 konut ve bu yılın sonuna kadar 5 bin 40 konut hak sahiplerine teslim edilecek. 30 Ekim depreminde binası ağır hasarlı olan vatandaşlarımız ile ilgili hiç kimse dışarı da kalmamış ve bu süreçte de hak sahibi olacaklar” dedi.

“Konuları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız”

DASK ile ilgili sahada tespit edilen bazı sorunların olduğunu belirten Nasır, “Orta hasarlılar ve az hasarlılar ile ilgili çözüm noktasında talepler var. Onları vatandaşlarımız bakanlarımıza söylemiş oldular. Önceden daha farklı sorunlar ve talepler vardı. Gelinen noktada bunlar ikiye üçe düştü. Bunları da formülize ederek ve hızlı bir şekilde çözeceğiz. Bu konuların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması konusunda elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“İzmir'de her an 7 büyüklüğünde deprem oluşma riski var”

Bu noktada özellikle ifade etmek istediğim bir şey var diyen Nasır, “Bir gerçek var ki, İzmir'in yüzde 70 yapı stokunun komple değişmesi gerekiyor. Sadece bu güne kadar TOKİ ve şu anda yapacağımız 5 bin 40 konutla hükümet olarak İzmir'de 25 bin konutun dönüşümünü yaptık. İzmir birinci derece deprem bölgesi ve bugün AFAD tarafından açıklanan veride; 21 fayın 13 tanesi hareket halindeki faylar ve her an 7 büyüklüğünde deprem oluşma durumu olan bir kentte yaşıyoruz. Burada bütün dinamiklerin birlikte hareket etmesi lazım. Acılar yaşandıktan sonra devlet her türlü çabayı gösterecektir ama önemli olan o acıların yaşanmadan önlemler alınması gerekir ve İzmir'in de böyle bir gerçeği var. Bu anlamda da yerel yönetimlerin de bu noktada çok hızlı bir şekilde hareket ederek katkı koyması gerekir. Bugüne kadar İzmir'de Büyükşehir Belediyesi sadece ve sadece 2005 yılında çıkan belediye yasasının bir maddesiyle 960 tane konut yapmıştır. Yaklaşık 700 bin konutun değişmesi gereken bir kentte belediyenin ve bütün dinamiklerin birlikte hareket ederek bu sorunları çözmesi gerekir” diye belirtti.

“Umutlu ve mutlu ayrılıyoruz”

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Bu zamana kadar inşaat, kredi ve emsal ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Bunların hepsi konuşuldu ve neler yapılabileceğine dair önümüze bir yol hartası çizildi. Depremzedelere karşı göstermiş oldukları özverili çalışma, bize karşı göstermiş oldukları sorumluluk ve devletin babalığını bizlere yansıttıkları için her iki bakanımızı da teşekkür ederiz. DASK, rezerv alanı dağıtım konusu, rezerv alanındaki hayatını kaybeden dostlarımızın ailelerine verilecek konutların konusu konuşuldu. Hepsi hemen hemen bir sonuca bağlanıyor gibi oldu. 17 vatandaşımızın birinci proje alanında konutsuz kaldığı gibi bir durum vardı. Onunla ilgili Necip vekilimiz güzel bir yol gösterdi. Biz buradan umutlu ve mutlu ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki programların ardından her iki bakanın da sabah saatlerinde kentten ayrılacağı öğrenildi.