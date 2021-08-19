AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: “Zaman kaybedilmesi halinde büyük acılar yaşanabilir”

Olası bir depremde en riskli illerden olan İzmir'in acilen bir kentsel dönüşüm planına ihtiyacı olduğunu açıklayan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, planlamanın evrensel planlama kriterlerine uyarak çağın gerekleri doğrultusunda ada bazında emsal artışları sağlanarak yapılmasının sorunun kesin çözümü olduğunu, bunun da 8-12 ay içinde yaklaşık 30 milyon TL bütçe ile yapılabileceğini ifade etti. Nasır, zaman kaybedilmesi halinde büyük acılar yaşanabileceğini de ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, düzenlediği basın toplantısında İzmir'deki deprem gerçeği ve kentsel dönüşümün geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İzmir'in birinci derecede gündem maddesi olması gereken deprem ve kentsel dönüşüm konusunu uzun yıllardır ısrarla takip ettiğini ve sorunların çözümü için İzmir Milletvekili olarak Ankara'da da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Necip Nasır, 10 Temmuz 2020 tarihinde TBMM'deki özel gündemli konuşmasına ilişkin görüntüleri de toplantıya katılan basın mensupları ile paylaştı.

Meclis konuşmasından sonra 28 Temmuz 2020'de AK Parti olarak TBMM deprem araştırması açılması için verdikleri önergeyi gösteren Nasır, TBMM konuşmasından sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü ve İzmir'in deprem önceliği ve yapı stoğu hakkında kendisine bilgi aktardığını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanuna karşı olduğunu, hiçbir çalışma yapmadığını, İzmir için neler yapabileceğiyle ilgili görüşme sonucunda İzmir için bir kentsel dönüşüm stratejik eylem planı hazırlaması kararı alındığını belirten Necip Nasır, bakanlığın hazırlayacağı çalışma sonucunda yerel yönetimler, STK'lar ve bakanlığın ortak bir çalıştay yaparak bir İzmir modeli oluşturulması kararlaştırıldığını, bakanlığın çalışmayı başlattığını kendisinin de belediye başkanları ile bu doğrultuda görüşmelere başladığını ancak bu süreçte 30 Ekim depreminin yaşandığını söyledi.

1/100.000'lik planların yapılması için ilgilendiğini ve İzmir'in bu sorununu çözdükten sonra, 2012 yılından beri imar yönetmeliği olmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imar yönetmeliğinin de yapılması yönünde gerekli çaba ile yönetmeliğin onaylandığını vurgulayan Nasır, bu konuda destek veren İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e de teşekkür etti.

“30 ilçede de uygulanmalı”

Toplantıda, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporundan da önemli bölümler aktaran Necip Nasır, kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm finansmanının giderek önem kazandığına dikkat çekti. Nasır, konuyla ilgili olarak, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 45 il için yaptığı projeksiyon çalışmasında dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız birim için yaklaşık toplam 2,3 trilyon TL civarında bir kaynağa ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor” diyerek söz konusu kaynağın büyüklüğü dolayısıyla Deprem Araştırma Komisyonu'nun finans oluşturulmasıyla ilgili bazı önerilerini paylaştı.

Nasır, İzmir'de de kentsel dönüşüm ve dönüşüm finansmanın önem kazandığını hızlı bir şekilde dönüşümün başlatılması için İzmir'in ilçelerinin tamamında bölgesiyle ada bazında emsal artışlı bütüncül plan tadilatı yapılması gerektiğini söyledi.

İzmir'de belediyenin ve bakanlığın yapmış olduğu dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler de veren Necip Nasır, depremden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclisten geçirdiği plan notuyla riskli yapıların dönüşümüne ilişkin imar planlarındaki plan notları ile düzenleyici kararın 10.06.2021 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yürütmeyi durdurma kararı istemiyle mahkemeye verildiğine dikkat çekti.

Nasır, Sonucu belli olmayan bir çözüm yerine, İzmir Büyükşehir Belediyesinde planlamanın bütün yetkilerinin olduğu, bakanlığa bağlı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 ilçeyi bölgesi ile birlikte bütüncül olarak planlayabileceğini vurguladı.

Planlamanın evrensel planlama kriterlerine uyarak çağın gerekleri doğrultusunda ada bazında emsal artışları sağlanarak yapılması ile sorunun kesin çözüm olduğunu, bunun da 8-12 ay içinde yaklaşık 30 milyon TL bütçe ile yapılabileceğini de ifade etti.

Zaman kaybedilmesi halinde büyük acılar yaşanabileceğini de ifade eden Nasır, dönüşüm finansmanıyla ilgili ülke genelinde fon oluşturulması için deprem araştırma komisyonu raporunun mutlaka değerlendirileceğini de altını çizdi.

“Kaybedecek zaman kalmadı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 ilçeyi bölgesiyle birlikte bütüncül olarak planlamasının yaşamsal bir zorunluluk ve kente karşı sorumluluk olduğunu hatırlatan Necip Nasır, “Plan tadilatları da planlama kriterleri çağın gerekleri doğrultusunda ada bazında emsal artışları sağlanarak yapılmalıdır. 30 Ekim'de yaşanan deprem, beklenen asıl İzmir depremi değildir. Allah korusun, İzmir'deki faal 13 fay hatlarından meydana gelecek bir depremin sonuçlarının vebali ile birlikte ihmal edenlerin de kendilerinin de İzmir'de yaşadığını dikkate almalılar. Bu konu siyaset üstü olarak elbirliğiyle hızlı bir şekilde çözülmelidir. Emsal artışıyla ada bazında plan tadilatıyla yapılacak düzenlemede bütün dinamikler hareketlenir ve kentsel dönüşüm hızlanır. Hükümetimiz yeni finans modelleri ile ucuz kredi imkanı yaratması için gerekli çalışmalarını sürdürmektedir” ifadesini kullandı.

“İzmir için deprem kredisi anlaşması yok”

Son zamanlarda İzmir için alınan 330-340 milyon dolarlık kredinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmadığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremzedeler Derneğinde gündeme gelen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Dünya Bankası ile kredi sözleşmesi imzalandığını ancak Cumhurbaşkanı'nın onaylamadığına ilişkin iddialar var. Ben konuyla ilgili TBMM'de soru önergesi verdim. Soru önergesinin basına yansımasıyla, Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste Tano Kouamen, ‘İzmir depremi sonrası Yeşil, Dayanıklı ve Kapsayıcı Acil Yeniden İnşa Projesi için henüz bir kredi anlaşması imzalanmamıştır' şeklinde açıklama yaptı. Yıllardır kentsel dönüşümde hiçbir çaba harcamayan sadece günü kurtarmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de deprem yaşanınca, sonucu belli olmayan, palyatif bir çözümle plan notları ile depremzedeleri ve kentsel dönüşüm için çözüm arayışında olan vatandaşları oyalıyor.”