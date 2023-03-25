AK Parti İzmir, temayül yoklamasına gidiyor

AK Parti İzmir, 14 Mayıs 2023'te yapılacak Genel Seçimler öncesi Milletvekili aday adayları için temayül yoklamasına gidiyor. Teşkilat mensuplarının oylamaya katılacağını belirten İl Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kocaağa, "Halkapınar Kapalı Spor Salonunda, saat 10.00 ile 16.00 arasında, Genel Merkez'imizden gelecek Temayül Komisyon'umuzun da hazır bulunmasıyla temayülümüzü gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir İl Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kocaağa, yazılı bir açıklama yaparak, Milletvekili aday adayları için yapılacak temayül yoklaması ile ilgili bilgileri paylaştı. Başkan Kocaağa, Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak temayül ile ilgili "25 Mart Cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasında, teşkilat mensuplarımızın katılımı ile elektronik temayülümüzü gerçekleştireceğiz. Genel Merkezi'mizden görevlendirilen Temayül Komisyonumuzda hazır bulunacak. 1. Bölge Milletvekili aday adaylarımız için adresi 1. Bölge'de kayıtlı olan teşkilat mensuplarımız, 2. Bölge Milletvekili Aday Adaylarımız için adresi 2. Bölge'de kayıtlı olan teşkilat mensuplarımız oylarını kullanacaktır. Her bir teşkilat mensubumuz, Milletvekili Adayı olarak görmek istediği 10 Milletvekili aday adayının ismini seçebilecektir. Oylama, bilgisayar üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Yarın gerçekleştireceğimiz temayülün teşkilatımız ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.