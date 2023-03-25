AK Parti İzmir temayüle gitti, aday adayları oylanıyor

AK Parti İzmir, 14 Mayıs 2023'te yapılacak Genel Seçimler öncesi milletvekili aday adayları için bugün temayül yoklamasına gidiyor. Parti üyelerinin oy verme işlemi saat 16.00'ya kadar sürecek.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi milletvekili aday adaylarını belirleyen AK Parti İzmir, bugün temayül yoklaması gerçekleştiriyor. Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yoklamada, parti üyeleri kimi aday görmek istediklerini oylamaya başladı. 1. Bölge milletvekili aday adayları için adresi 1. Bölge'de kayıtlı olan parti üyeleri, 2. Bölge milletvekili aday adayları içinse adresi 2. Bölge'de kayıtlı parti üyeleri oy kullanacak. Her bir parti üyesi, milletvekili adayı olarak görmek istediği 10 milletvekili aday adayının ismini seçebilecek. Erken saatlerde Halkapınar Kapalı Spor Salonu'na gelen parti üyeleri bilgisayar üzerinden oy verme işlemlerine başladı.

AK Parti Genel Merkezi Temayül Komisyonu'nun da hazır bulunduğu oylama işlemleri saat 16.00'ya kadar sürecek.