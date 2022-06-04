AK Parti İzmir'de kamp bitti

AK Parti İzmir İl Başkanlığının iki günlük kampının sona erdiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Aldığımız kararlar yenilik ve gelişme getirecek” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının il yürütme kurulu ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği iki günlük kamp sona erdi. Aldıkları kararlar doğrultusunda saha çalışmalarına çok daha güçlü bir biçimde devam edeceklerini belirten il başkanı Kerem Ali Sürekli, “Üç ana başlıkta kararlar aldık; İzmir'in genel ve yerel ihtiyaçlarında sorunlarında çözüme giden yollar, teşkilat çalışmalarımız ve planlamalar, 2023 hedefine doğru yol haritamız. İzmir için, halkımız için ve teşkilatımızı daha etkin kılacak önemli kararlar verdik. Dev eserler için karınca gibi çalışmak gerekiyor ki 20 yılımız bunun kanıtı. İzmir hazır olsun. Önümüzdeki kısa dönemde onlarla birlikte hayatı kolaylaştıracak, iz bırakacak paylaşımlarda bulunacağız. Aldığımız kararlar yenilik ve gelişme getirecek” diye konuştu.

"30 ilçe teşkilatımız da iri ve diri"

30 ilçe başkanının pek çok öneri getirdiği kampla birlikte var olan sinerjinin katlanarak büyüdüğüne dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sözlerine şöyle devam etti: “30 ilçe teşkilatımız da iri ve diri. Tüm başkan ve yöneticilerimiz halkımıza hizmete daha güçlü bir şekilde hazır. Bugün dünden, yarın bugünden daha iyi olacak. İçinden geçtiğimiz zorlu sürecin getirdiklerini büyük fedakârlıklarla göğüsleyen milletimizin yanındayız. Yine birliğimiz kazanacak. Yine Türkiye kazanacak. Yine İzmir kazanacak. Ülkesini ve yaşadığı yeri seven kimse aksini söyleyemez. Hizmetin adresi Ak Parti'dir. Bu gerçeklik, 20 yılla sabittir. Genelde ve yerelde partimizi iktidar yapmak üzere, yollarda olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen ve geçecek olan tüm başkanlarıma, yönetici ve partililerimize teşekkür ediyorum.”

Kararları 15 maddelik özet halinde paylaştı

Gönül Kapısı Projesi ile başta hasta ve bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler olmak üzere nokta ziyaretlerine başlayacaklarını söyleyen Başkan Sürekli, aldıkları kararları 15 maddede özet olarak paylaştı. "Gönül Seferberliği" çerçevesinde 2022 yılı itibariyle 15 bin yeni üye yaptıklarını belirten Sürekli, "Hedefimiz; 50 bin üyeye, yani AK gönüllüye ulaşmak. Bugüne kadar 100 bin kişiye vefa ziyareti gerçekleştirdik. İl olarak periyodik biçimde yürüttüğümüz 'Dünden Bugüne Yol Arkadaşları' değerlendirme toplantılarının ilçelerimizde de organize edilmesi, gerekli olması durumunda il ve genel merkez katılımları sağlanacak. Esnaf buluşmalarını kitle toplantılarına dönüştüreceğiz. Eski üyelerimiz ve yeni üyelerimiz ile ilişkilerimizi, geçmişten geleceğe köprü kurmak üzere yaygınlaştırılacak, yeni üyelerimize hoş geldin ziyaretleri yapacağız. Yaz boyunca devam edecek bu çalışmalarımızı, tümünün katılımı ile stadyum organizasyonunda coşkulu bir finalle taçlandıracağız.

İlçelerimiz bazında yapılacak STK toplantılarının ardından 'Büyük STK Buluşması' adı altında stadyumda yapılacak bir organizasyonla final yapacağız" dedi.

"Gönül Kapısı"

Özellikle yaşlılar, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi aileleri, bakıma muhtaç vatandaşlar ile “Gönül Kapısı” ziyaretleri çerçevesinde ev ziyaretleri yapıp sorunları tespit edeceklerini kaydeden Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahalle buluşmaları-sohbetleri ile eksiksiz ve ayrımsız tüm mahallelerimizde yaz boyunca geniş katılımlı ve özel buluşmalar tertipleyeceğiz. Ev, sokak, park gibi alanlarda mahalleli ile bir araya gelerek geleneksel paylaşımlar yapılırken, yeni ilişkilerin kurulması da sağlanacak. Teşkilatın ahenk ve motivasyonunu artıracak faaliyetler planlanacak. Teşkilatlarımızın birlik ve beraberliğini perçinlemek, birbirimizle daha çok kaynaşmak üzere sosyal aktiviteler planlanacaktır. Bu aktiviteler ilçe teşkilatlarımızın da önerileriyle ilimizce planlanacak ve hayata geçirilecek. Geçmişte görev yapan yol arkadaşlarımıza, aktif görev verilecek. 20 yıllık geçmişimizde, teşkilatlarımızda görev yapmış ama çeşitli sebeplerle uzak kalmış arkadaşlarımızın güncel etkinlik ve takım çalışmalarımıza katılarak aktif görev alması sağlanacak. Karınca Modeli güçlendirilerek devam edecektir. Bundan sonra, ilçelerimizde de ‘Karınca Modeli', mahalleler bazında uygulanacak. Boşluk bırakmayacak, tam bir piramit çalışması sergileyeceğiz."

Siyaset 5.0 Projesi

Eş zamanlı 30 ilçe ziyaretlerine devam edileceğini sözlerine ekleyen Sürekli, "Aynı tablo ve karar, 30 ilçede başarıyla yürüttüğümüz eş zamanlı programlar için de geçerli. Bu saha çalışmamız da sürdürülecek, zaman zaman bölgesel ölçekte geniş üye katılımları ile güçlendirilecektir. AK belediyelerin başarıları duyurulacak. Belediyeleri bizde olan ilçelerimizin gözle görünür, ölçülebilir başarıları ortadadır. Bu ilçelerdeki gelişimin, yapılan işlerin duyuruları, anlatımları artırılacaktır. Siyaset 5-0 Projesi hayata geçirilecektir. AK Parti olarak siyaseti her zaman davamız için ve millet odaklı ele aldık. En etkili olan yüz yüze iletişimi kullandık. Elbette geleneksel ve en çok verim getiren bu yöntemden taviz vermeyeceğiz. Ancak günümüzde gelişen teknoloji karşısında kaçınılmaz olan gelişim, siyaset için de söz konusu. Dijital platformları hedef kitleler açısından daha aktif kullanmak ve yeni alanlar açacağız. Bu amaca hizmet edecek Siyaset 5.0 Projesi hayata geçirilecek. Siyasal katılımı artıran, siyaset dilini ortaklaştıran bu zeminin oluşturulması için akademik kadrolar oluşturacak ve yola çıkarılmasını hızlandırmak üzere temmuz ayında bir çalıştay düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

E-Teşkilat Sistemi

İl ve ilçe teşkilatlarında e-arşive geçileceğini vurgulayan Sürekli, "Sadece kendi dönemlerimiz değil, geçmişten günümüze yapılan tüm çalışmalar, elde edilen bilgi ve datalar, e-arşiv sistemine geçirilecek. E-Teşkilat Sistemi kurulacaktır. Yaptığımız tüm toplantıların, alınan kararların belli bir plan çerçevesinde ele alınarak kayıt altına alınması, uygulanması ve takip edilmesi için E-Teşkilat Sistemi oluşturulacak. Strateji Geliştirme Merkezi kurulacak. İl koordinasyonunda 30 ilçe teşkilatımızda kurulacak bu merkez ile İzmir'in her ilçe için sürekli kendisini güncelleyen sosyolojik, ekonomik yapısı, siyasi ve yaşamsal tercihleri, sağlıklı kentleşme, ihtiyaç duyulan dönüşüm ve yeni yatırımlar üzerinden datalar oluşturacak, yeni stratejiler üretecek. Çevre dostu çalışmalar planlanacak. İzmir'in tüm ilçelerinde, çevre ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar başlatılacak. Özellikle çevre temizliği ve sokak hayvanlarına yönelik destekler sağlanacak, etkinlikler düzenlenecek. Sandık eğitimleri yoğun bir şekilde devam edecek. İzmir il teşkilatı olarak AR-GE, Teşkilat ve Seçim İşleri Başkanlıklarımızın ortak eğitim çalışmaları devam etmektedir. Seçimde sandıklarda görev yapacak görevli ve müşahitlere bugünden başlanan eğitim programları, Genel Merkezden gelecek ekiplerce de tekrarlanacak. Dijital dünyanın her alanda olduğu gibi siyasette de en tercih edilen mecrası haline gelen Metaverse teknolojisinin kullanımı hakkında çalışmalar yapılacak. Hizmet ve çalışmalarımızı sanal ve gerçek dünyanın buluştuğu bu platforma taşımak üzere gerekli girişimlerde bulunulacak" sözlerine yer verdi.