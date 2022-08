AK Parti, İzmir'de 'Karınca Modeli' ile 3 yılda 80 bin ziyaret yaptı, 500 bin kişiye ulaştı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 'Karınca Modeli' saha çalışması çerçevesinde bu hafta Buca ilçesinde esnaf, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş ziyaretleri yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir genelinde son 3 yılda 80 bin ziyaret yaparak, yaklaşık 500 bin vatandaşla doğrudan temas kurduklarını söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli da, tüm teşkilat olarak her hafta bir ilçeye gittiklerini, ilçelerde her sokağa ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Bize sokakta ‘seçimden seçime geliyorsunuz' diyen bir kişiye rastlamadık. Bu da AK Parti'nin milletin partisi olmasından kaynaklı" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının düzenlediği 'Karınca Modeli' saha çalışması, bu hafta Buca ilçesinde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarının katılımıyla Buca'da; esnaf, sivil toplum kuruluşu, muhtar, üye ve vatandaş ziyaretleri yapıldı.

"3 yılda yaptığımız 80 bin ziyaretle 500 bin kişiye temas ettik"

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Teşkilatının 3 yıldır başarılı ve sistematik bir şekilde 'Karınca Modeli' ve yüz yüze görüşme çalışmaları uyguladığını belirterek, "AK Parti olarak 21 yıllık siyasi tarihimizin 20 yılını iktidar olarak geçirdik. Seçmenimiz ve milletimizle alakalı teması da dolaylı yollardan değil, doğrudan tayin ettik. Onun için 21. yılımızda 'Bir olduk 21 olduk' sloganıyla yeni 20 yıllara yelken açmış olduk. Karınca Modelinde teşkilatlarımız her hafta belirlenen bir ilçeye çıkartma yaparak, o ilçenin en uç damarlarına kadar ziyaretlerde bulundu. Aynı zamanda da aynı anda 30 ilçede STK, muhtar, esnaf ve vatandaş ziyaretleri yapıldı. Toplamda 80 bin ziyaret gerçekleştirildi. Bunun 43 bini esnaf ziyareti, 13 bine yakını da ev ziyareti şeklinde gerçekleşti. 2 bine yakın muhtar, bin 200'e yakın STK ziyareti ve üye ziyaretleri oldu. Yaklaşık 500 bine yakın hemşehrimize doğrudan temas ettik" dedi.

Dağ, son olarak tüm teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, vatandaşlardan gelen geri dönüşlerle birlikte bazı talepleri hayata geçirme ve sorunlar çözme noktasında adımlar attıklarını söyledi.

"Gittiğimiz ilçelerde bütün sokaklara ulaşmaya çalışıyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, 2020 yılında başlatmış oldukları gönül seferberliğinin üçüncü etabını uyguladıklarını söyleyerek, “Bu çerçevede her ilçemize mutlaka en az bir defa gittik. Üçer beşer defa gittiğimiz ilçelerimiz var. Karınca Modeliyle tüm teşkilatlarımızın katılımıyla hep beraber alana çıkıyoruz. Yaklaşık 300 kişilik bir kalabalıkla gittiğimiz ilçelerde bütün sokaklara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun da çok önemli geri dönüşlerini aldık. Halkımız memnun. AK Parti'nin çalışma prensibi seçimden seçime değil, seçim bitiminden diğer seçim dönemine kadar yapılan çalışmalardır. Bu çerçevede biz de çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Seçim zamanı geldiğinde bütün çalışmalar bitmiş ve sadece seçim kampanyasıyla sandıklara yönelik çalışmalarımız kalmış olacak. Milletimiz de ‘Sizi her zaman görmenin mutluluğunu yaşıyoruz' diyor. Bize sokakta ‘seçimden seçime geliyorsunuz' diyen bir kişiye rastlamadık. Bu da AK Partinin milletin partisi olmasından kaynaklı. Bu yaptığımız çalışmalarda İzmirli hemşehrilerimizin büyük bir teveccühünü görüyoruz. Biz iyi günde de kötü günde de vatandaşın yanında olan bir siyasi partiyiz. Her şartta milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Yüz yüze görüşmeler ve temaslar çok daha faydalı oluyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise 3 yıldır olduğu gibi bugün de Buca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Buca'da her türlü esnaf, STK ve vefa ziyareti gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz temaslar içerisinde gördük ki yüz yüze görüşmeler ve temaslar çok daha faydalı oluyor. Sahada yapılan çalışmalarda bir vatandaşımız hangi partiden olduğumuzu bilmeden ‘AK Partiden başka sahada çalışan hangi parti var?' yorumunu yaptı. Bu da gerçekten bizi çok mutlu ediyor.”

"21 yılda ülkemize her alanda çok şey kazandırdık"

21 yıldır AK Parti olarak halkın içinde olduklarını vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise özellikle son 3 yıldır halk ziyaretlerini sistematik hale getirdiklerini belirterek, “Toplumumuzu oluşturan bütün kesimlerle AK Parti'nin 21 yılda yapmış olduğu faaliyetleri ve hizmetlerimizi anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın meselelerini de hem parlamentoya hem de genel merkezimize iletiyoruz. İnşallah 2023 seçimleriyle birlikte de bu devam edecek. 21 yılda ülkemize her alanda çok şey kazandırdık. 80 yılda yapılamayanları 21 yılda yaptık. Vatandaşımız da bunu görüyor. Daha güzelini sunmak için vatandaşlarımızla birlikteyiz” ifadelerini kullandı.