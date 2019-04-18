AK Parti İzmir'de Kerem Ali Sürekli dönemi

Aydın Şengül'ün istifasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Kerem Ali Sürekli, düzenlenen törenle görevi devraldı. Sürekli, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla 2023-2024 çalışmalarına hemen başlayacaklarını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığına getirilen Kerem Ali Sürekli, parti il binasında düzenlenen törenle görevi istifa eden Aydın Şengül'den devraldı. Partililerin yoğun katılım gösterdiği törene AK Parti İzmir Milletvekilleri ve geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem il başkanları, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri de katıldı. Aydın Şengül, “Bugün bizim için önemli bir gün. Sevgili kardeşim, ağabeyim Kerem Ali Sürekli, biz yola çıktığımızda ilk tanıdığım kişilerden biriydi. 2002'de ilk seçimleri sırtlayan bir ekiptik. Hayalleri olan, saf, temiz, siyasetin ne olduğunu bilmeyen, ideallerinin peşinde olan bir ekiptik. Kendimizi öyle kaptırmıştık ki İzmir'de gitmediğimiz belde, köy, ilçe kalmadı. İnanılmaz keyifliydi. İleriye doğru bir beklentimiz yoktu. O dönem ‘milletvekili, il başkanı olacaksın' deselerdi aklıma gelmezdi. Çünkü öyle bir beklentim, hayalim yoktu. Süreç içerisinde nefsimiz dayak yedi, olgunlaştık. Böyle bir liderle tarihe iz bırakmaktan memnunuz” ifadelerini kullandı.

“İleride ‘bakan' olacaksınız deseler beni heyecanlandırmıyor”

Hepimizin nefsi olduğunu, geçmişte herkesin hayata dair beklentileri olduğunu kaydeden Şengül, şöyle konuştu:

“Üzüldük, kırıldık, birçok şey yaşadık. Geçmiş dönemde il yönetimine girdiğimde nefsimin bu kadar çok dayak yediğini hatırlamıyorum. Bazı insanların öyle bakışları var ki ne yaşadığınızın farkında değiller, acıyarak bakıyorlar. Milletvekili seçimlerinden sonra 2,5 yıl ara verdim. O arada aslında bazen kendimizi ihmal ettiğimizi, kendimizi tanımadan başkalarını tanımaya çalıştığımızı fark ettim ve siyasetle ilgili hayallerim bitmeye başladı. İleride ‘bakan' olacaksınız deseler beni heyecanlandırmıyor. Öyle bir hevesim yok. Ben Aydın Şengül olarak kendi adıma hiçbir beklentim yok. Gururla görevimi devrediyorum. Bu vatan, bu millet, bu parti bize çok şey verdi. Borçluyuz. Borcu ödemek adına tecrübeleri nasıl aktarırız derdindeyiz. Görevimi samimiyetle yaptım. Bu bazen insanların çıkarına dokunmuş olabilir ama bundan sonra kimsenin karşısında Allah eğilmeyi nasip etmesin, eğilmeyeceğim de. Varsın birileri kendi kendine kazansınlar, mutlu olsunlar. Hiç üzüntülü değilim. Yola çıktığımız arkadaşların duygusal bakışları bir tek bizi duygusallaştırır.”

“Adamcılık yapanlara yer vermeyin”

Konuşmasında Kerem Ali Sürekli'ye hitaben Şengül, “Eğer kimlik ve kişiliği korumazsanız, onun bunun adamını il yönetimine alırsanız parti ve siz kaybedersiniz. Bazıları yüksek makamlarda olabilir. Bunun gücünü kullanarak adamcılık yapanlara yer vermeyin. Bu partinin en büyük çıkmazlarından bir tanesi, herkesin belli köşesi, ekip oluşturmaya çalışıyor. Bundan nemalanmaya çalışanlara izin vermeyin. Ben onlara prim vermedim, kavga ettim. En son mitinge gittiğimde gariban insanları görünce içim acıdı. Onların bizim üzerimizde hakları var. Allah bizi affetsin. Çok fazla günahımız var. Kendi özeleştirimizi yapacağız. Aydın Şengül olarak bilgi birikimimi ihtiyaç olursa vermeye hazırım" dedi.

“Olanda hayır vardır”

Kerem Ali Sürekli ise, “Çok heyecanlıyım. Aydın Şengül le hikayenin çoğu bölümünde beraberdik. Ben mahalle başkanı olarak siyasete başladım. Allah nasip etti bütün kademelerde görev aldım. Sorumluluğumun ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Aydın Başkan iyi bir dava adamıdır. Hiçbir zaman Aydın Şengül ile kavga etmedik. Önemli bir görev yaptı. Kısa sürede iki seçim geçirdi. Bütün hedefimiz, emeklerimiz zayi olmasın. Onun için çalışıyoruz. Bu seçimlerde AK Parti teşkilatının hepsi başarılıdır. Türkiye'de en çok oyunu artıran illerden biridir ama neden mutlu olamadık; 7 belediyeden 4 belediyeye düştük. Biz bunun teknik açıklamasını çok iyi biliyoruz. Haftaya hemen Genel Başkanımız liderliğinde değerlendirme toplantısı yapılacak. Hedefimiz büyüktü, büyükşehiri almak istiyorduk. Elimizdeki anketler şunu gösteriyordu; ‘biz 14 ilçede alabilirdik, 4 ilçede alabilirdik.' İki kutuplu bir seçimdi. Nasip böyleymiş. Olanda hayır vardır. Cumhurbaşkanımızım talimatı, ‘2023-2024 çalışmalarına şimdiden başla Kerem Ali' dedi” diye konuştu.

“Hemen kolları sıvayıp başlıyoruz”

Şeyh Edebali'nin sözlerini kendine rehber edindiğini kaydeden Sürekli, “Mütevazı olmaya çalışıyorum. Hedefim yüzde 100 her daim mütevazı olmak. Sabırlı olmak, sabır dinimizin de emridir. Bu görevde daha da fazla sabırlı olacağım. Teşkilatımın her daim emrinde olacağım. Sizlerin arasında, ilçelerde, mahallelerde, evlerde olacağım. Gönüllere girmek en önemlisi. Hayatım boyunca hep gönüllere girmek en büyük hedefim olmuştur. Hem gönüllere gireceğiz hem de o gönüllerde kalıcı olacağız inşallah. İzmirlilerin gönüllerine girip gönüllerinde kalıcı olacağız. Onların ilk önce oylarına değil gönüllerine talip olacağız. Hemen kolları sıvayıp başlıyoruz. İstişareler, mülakatlar yapacağız. Teşkilatlarda görev almak isteyen arkadaşlara davetimdir. Gelsinler, görüşelim ve bir yönetim kurulu oluşturalım. Nerede hata yaptık, nerede eksiğimiz vardı, hepsini değerlendireceğiz. 30 ilçe başkanlarımızla da yürüyebiliriz, bazılarında değişiklik de olabilir, bunu süreç belirleyecek. Amaç kişiler değil, amaç partinin başarısı” dedi.

Sürekli, kendisini tebrik eden CHP ve MHP İzmir İl Başkanları ile başta geçmiş dönem büyükşehir adayı Nihat Zeybekci ve Binali Yıldırım olmak üzere tüm teşkilata teşekkür etti.

“Dedikodu hastalığını partimizden atmamız lazım”

AK Parti'nin kurucu İzmir İl Başkanı İsmail Katmerci de şunları söyledi:

“AK Partili olmak bence bir ayrıcalık. Şu an hepimizin başı dik, gönlümüz ve göğsümüz açık. 17 yılda yaptıklarımızı günlerce anlatsak bitiremeyiz. 17 yıl önceki ve şimdiki Türkiye'yi düşünelim. Bu çorbada hepinizin tuzu var. Beraber yürüdüğümüz kardeşlerime minnet borçluyum. Herkes işini gücünü bıraktı AK Parti davasını anlatmak için her tarafı dolaştı. Bu insanlara surat asılır mı, bu insanların telefonuna çıkmamak olur mu, olmaz. Bugün İzmir için inşallah milat olacak. Farklı bir AK Parti olarak yola çıkmamız lazım İzmir'de. Seçim analizini herkes vicdanında çok iyi yapmalı. Bu seçimde neyi tam anlatamadık yoğunlaşıp çalışmamız lazım. Geçmiş il başkanlarına da teşekkür ediyorum. Dedikodu hastalığını partimizden, eğer İzmir'de yaşıyorsak mutlaka bunu atmamız lazım. Herkes kardeşlik duygusu güçlenerek bu kapıdan çıkmalı. 3 belediyeyi kaybettik ama 4 belediye ile açığı kapatıp herkesi ‘keşke AK Partili belediye olsaydı' dedirtecek konuma gelmemiz lazım.”