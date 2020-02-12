AK Parti İzmir'de kongre takvimi belli oldu

AK Parti İzmir'de ilçe kongrelerinin takvimi belli oldu. İlk kongre, 8 Mart Pazar günü Kınık, Bergama ve Aliağa ilçelerinde gerçekleştirilecek.

İlçe kongrelerinin 8 Mart'ta Kınık, Bergama ve Aliağa ilçeleriyle başlayıp 19 Nisan'da son bulacağını ve diğer ilçelerin kongre tarihlerinin de önümüzdeki günlerde netleştirileceğini duyuran AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe teşkilatlarının büyük bir heyecan içinde olduğunu, her zamankinden daha büyük bir katılım ve coşku beklediğini belirtti. Sürekli, örnek bir seçim süreci yaşayacaklarına inandığını söyledi.

Teşekkür etti

Hem teşkilatlara hem de kamuoyuna mesajlar veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, aday olmayacaklarını duyuran ilçe başkanlarına teşekkür etti. Kongre sürecinin mevki değil, millete hizmet için yarışılacak bir süreç olacağına inancını vurgulayan Başkan Sürekli, “AK Parti, takım ruhunu asla kaybetmez. Birlik ve dirliğinden taviz vermez. Kongrelerimizi de bu minvalde, uyum ve coşku içinde gerçekleştireceğiz. Bunun en güzel örneği; aday olmayacaklarını davalarına bağlılıklarıyla birlikte açıklayan ilçe başkanlarımızdır. AK Parti farkı budur. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Asla taviz vermeyiz"

Başkan Sürekli açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Dört ilçe başkanımız, önümüzdeki dönemde başkanlık görevine talip olmadığını açıkladı. Yaptıkları açıklamalar; partililiklerini tartıştırmadıkları, millete hizmetten, davamızdan asla taviz vermedikleri açıklamalardı. Bu tablo ancak ve ancak AK Parti çatısı altında yaşanabilir. Hepsine emekleri için teşekkür ediyorum. Kongrelerimizi birlik ve beraberlik içinde tamamlayacağız. 'Sen, ben' demeden aynı kutlu davanın neferleri olarak gönüldaşlığımızı sergileyeceğiz.”