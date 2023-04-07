AK Parti İzmir'de seçim heyecanı

Narlıdere, Güzelbahçe ve Urla ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Saygılı, “AK Parti İzmir'in motivasyonu tam 21 yıldır olduğu gibi yine sandığa hazır. Çünkü AK Parti ne yaptığını da ne yapacağını da bilir. Milletin derdi nedir, bilir. Çare nedir, bilir. Kendini ve hedefini bilmekse icraat getirir, başarı getirir. Bugüne kadarki imtihanların tek ve en başarılı partisiyiz. Sadece taş üstüne taş koymadık, önümüze taş koyanlara da prim vermedik” diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı; Narlıdere, Güzelbahçe ve Urla ilçe başkanlıklarında yaptığı toplantılarda tüm teşkilatlara seslendi. Saygılı, “Saflarımızı çoktan sıklaştırdık. Şimdi sıra yine yeni yeniden ipi göğüslemekte. Bunun için de sandıklara sahip çıkmakta. Milli iradeye sahip çıkmakta. 14 Mayıs seçimleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, tarihi bir yol ayrımıdır. Milletimiz akla karanın, basiretliyle basiretsizin, vatanını sevenle bölücüyle kol kola girenin, kendisine hizmet derdi olanla olmayanın farkında. Bu bir dönüm noktası olacak. Çünkü, milletimiz ‘büyük ve güçlü bir Türkiye' hedefinin sekteye uğramasına, icraat siyasetinin yerini sözde siyasete bırakmasına izin vermeyecektir. Ancak, bizler de yaptıklarımızı vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak hem şehirlerimizi ayağa kaldırma, yaraları sarma mücadelesi verip hem de aralıksız yatırım yapmaya devam ediyor olmak, her baba yiğidin harcı değildir. Terörün yasal yüzlerini masalarına yedinci ortak yaparak seçim almak ve iktidara gelmekten medet umanlar, bir dikili ağacı olmayanlar hasbelkader bunu başarsa; vay memleketin haline. Bunu vatandaş söylüyor. İşte bu ihtimale yer vermeyeceğiz" dedi.

"Sahanın verdiği işaret sandığa yansıyacak"

Toplantılarının ardından Urla Atatürk Meydanı'nda Urla ilçe teşkilatının kurduğu iftar çadırında, Urlalılarla iftar sofrasında buluşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ardından 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak olan gençlere rozet takdim etti. Saha çalışmaları ve sandık güvenliğine ilişkin Başkan Saygılı, "Şu mübarek günlerde, Allah'ın bizlere bahşettiği bereketi paylaşıyor olmaktan mutluyuz. Bugüne kadar vefayı, vicdanı ve merhameti, hedefinden sapmadan içine sindirmiş olan başka bir siyasi teşkilat yoktur. Gücümüz bundandır. Gücümüz, milletimizle de aynı sofraları paylaştığımızdandır. 14 Mayıs sandığından da bu gücün getireceği sonuç çıkacaktır. Yeter ki davamızı sahadan aldığımız heyecanla sırtlanmaya devam edelim. Sahanın verdiği işaret; icraatların, reformların aralıksız devamı yönünde. Kararlı, vakur, sözünün eri bir Cumhurbaşkanı, istikrar ve büyüme yönünde. Bu eğilim, muhakkak ki sandığa yansıyacak. Türk milleti ve İzmirli hemşerilerimiz, tarihi yol ayrımlarına daima sahip çıkmıştır. Şüphesiz, 14 Mayıs'ta da iradesini bu yönde kullanacaktır" ifadelerini kullandı.