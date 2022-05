AK Parti İzmir'den 20 bin kişilik iftar

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Konak Meydanında teşkilata ve vatandaşlara yönelik ‘Gönül Sofrası' iftar programı düzenledi. İftar programına eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletvekilli Necip Nasır, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 103 yaşındaki AK Parti üyesi Mustafa Kublay ve 20 bin vatandaş katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlanarak bir konuşma yaptı. Daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da programa Erzincan'dan görüntülü olarak bağlandı.

“AK Parti teşkilatı Ramazan ayında 5 milyon eve misafir oldu”

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Aynı sofrada aynı tabağa kaşık sallamayı çok özlemişiz. Genciyle yaşlısıyla, gönül sofrasında AK Parti aile sofrasında bir arada olmayı çok özlemişiz. Ramazan'ı- Şerif çok güzel ve verimli geçti. İftarından sahuruna kadar her haneye giren arı gibi çalışan bir teşkilat gördük karşımızda. Türkiye'nin her bir yerinde Ramazan ayında AK Parti teşkilatları tam 5 milyon eve misafir oldu. Bu ciddi bir rakam. Türkiye'deki 24 milyon hanenin beşte birine girdik. Bu aldığımız çalışmayı ve hızı bir sene boyunca devam ettirerek 2023 Haziran'ında yine bugüne kadar galip geldiğimiz gibi 16. zafere hazır mıyız AK Parti teşkilatı? Bugüne kadar arı gibi çalışan her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Rabbim Bayramımızı mübarek eylesin. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum“ dedi.

“Bakanken çalıştık, şimdi üyeyken çalışmaya devam edeceğiz”

İftar öncesi konuşan önceki dönem Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli de İzmir'de vatandaşlarla beraber olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, “Allah'a şükürler olsun siyaset hizmet için yapılır makamlar işçin yapılmaz. Biz bunu hep söylüyorduk. Üyeyken çalıştık, bakanken çalıştık, şimdi üyeyken çalışmaya devam edeceğiz. Biz bayrağı bir arkadaşımıza devrettik ve bata ülkemiz sonra İzmir için çalışmaya devam edeceğiz. Allaha şükür dualarınız ile oyunları bozuyoruz” dedi.

"Tarihi bir gün yaşıyoruz”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, “İzmir'de tarihi bir gün yaşıyoruz, hepinize teşekkür ediyorum. Konak Meydanını doldurduk, bu muhteşem günü birlikte huzurla yaşayalım. 1 aydır arkadaşlarımız çalışıyor, büyük bir organizasyon var. Pandemide sizlerden ayrı kaldık, pandemi şartlarında birbirimize hasret kaldık ama hasret bitti. Bu yıl Ramazan'ı doya doya yaşadık. Muhteşem bir Ramazan oldu. Allah bizi bayrama kavuştursun. Tüm zamanların rekorunu kırdık, il ve ilçe teşkilatları AK Partili belediyeler rekor kırdı sosyal yardımda, bütün evlere destek olduk, olmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.